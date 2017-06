Zakenman ontvoerd en levend begraven omdat hij schulden niet kon afbetalen

Een Russische zakenman is onlangs ontvoerd en levend begraven door een criminele bende. Naar verluidt stond het slachtoffer voor zo’n 466.000 euro bij hen in de schulden. Dat melden verscheidene Russische media.

Khikmet Salaev (41) werd ontvoerd door zijn “zakenpartners” omdat hij meer dan 30 miljoen roebel - of zo’n 466.000 euro - schulden had. Zijn ontvoerders brachten hem naar de rand van een begraafplaats in de Russische stad Ljoebertsy en staken hem daar levend onder de grond, met zijn gezicht naar beneden. Ze lieten hem wel zijn gsm bijhouden.

Vanuit zijn graf slaagde de man erin zijn jongere broer Ismail op te bellen, zo meldt de krant Moskovsky Komsomolets. Zijn broer gaf vervolgens 18.000 euro én zijn BMW af aan de ontvoerders om al een eerste deel van de schulden af te lossen.

Pas daarna kreeg hij de locatie waar zijn broer levend begraven was. Ismail moest zijn broer zelf opgraven en in het ziekenhuis bleek hij verscheidene gebroken ribben te hebben. De man lag in totaal zo’n vier uur onder de grond.