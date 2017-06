Zijn kinderen de zin van het leven? Onze redacteur zoekt een antwoord bij bejaarden die zonder bleven

Zal ik er later spijt van hebben dat ik geen kinderen heb? Een antwoord op die vraag wil ik van mensen die het kunnen weten: zij die al een lang leven wijsheid vergaarden, maar kinderloos bleven. Wat kunnen zij me vertellen over de vraag of kinderen de zin van het bestaan vormen? “Tot een paar jaar geleden kon ik hier niet over babbelen.”