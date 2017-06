Moeder vergeet achttien maanden oude baby in wagen, meisje overlijdt

In het Italiaanse dorp Castelfranco di Sopra is woensdag een achttien maanden oude baby dood aangetroffen op de achterbank van een wagen. Naar verluidt was de moeder haar dochtertje in alle haast vergeten.

De moeder was van plan om haar dochtertje naar de crèche te brengen voor ze zelf ging werken. Maar de Italiaanse vrouw vergat het meisje en reed onmiddellijk door naar haar werk. Daardoor zat de baby woensdag van 8 uur ’s ochtends tot 14 uur ’s namiddags op de achterbank van de wagen.

Toen voorbijgangers het kindje opmerkten, was het meisje al overleden aan een hartstilstand. De hulpdiensten probeerden haar nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat.

De moeder is intussen gearresteerd. Ook de vader van het kleine meisje wordt ondervraagd door de politie.

Eerder incident

Het voorval doet denken aan de Belgische militair die op 25 juli 2012 zijn dochtertje van zes maanden vergat in de auto. De baby zat acht uur vast in de oververhitte wagen, waar niemand haar had opgemerkt door de getinte ruiten. Het kind stierf ter plekke door uitdroging. Het was buiten bijna dertig graden.

“Hij was niet vergeten zijn dochter af te zetten in de crèche. Hij was ervan overtuigd dat hij dat gedaan had. Zijn hersenen hebben hem foutieve informatie doorgestuurd en hij kan hier niet verantwoordelijk voor gesteld worden. Men kan niet beweren dat hij een fout heeft begaan”, hield de advocate de rechtbank destijds voor. De toen 25-jarige man Nicolas werd vrijgesproken voor onvrijwillige doodslag.