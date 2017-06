Moeder van Londense terrorist beschaamd om te rouwen voor haar zoon

Valeria Khadija Collina, de Italiaanse moeder van een van de terroristen die mensen aanreden en neerstaken op de London Bridge, zegt dat ze zag aankomen hoe haar zoon in Londen radicaliseerde.

In een interview zegt de moeder dat ze “beschaamd” is om bedroefd te zijn omwille van de dood van haar zoon Youssef Zaghba. Hij is een van de drie daders die in naam van ISIS acht mensen doodden op de London Bridge. Zaghba had een Marokkaanse vader. Zijn moeder is een Italiaanse die in Bologna woont maar zich bekeerde tot de islam tijdens haar relatie met de Marokkaanse vader van Youssef.

Zij zegt in de krant The Independent dat Youssef haar donderdag nog telefoneerde in wat zij later interpreteerde als zijn afscheid aan haar. “Hoewel hij niets speciaals zei hoorde ik het in zijn stem”, zegt ze. “We maakten nog een grapje over hoe hij me zou begroeten in de luchthaven van Londen, waar ik over enkele dagen zou heen reizen om het einde van de ramadan te vieren.”

Maar wanneer Valeria Collina haar zoon later contacteerde, antwoordde hij niet meer en ook zijn vader kon Youssef niet meer bereiken.

Dinsdagochtend klopten speurders van de terreureenheid in Italië aan bij de moeder om te zeggen dat haar zoon was doodgeschoten in Londen.

Geen gebeden

“”Ik heb de moed niet om mijn eigen verdriet te vergelijken met dat van de slachtoffers van mijn zoon”, zegt ze.

Honderden imams hebben geweigerd om te bidden voor de omgekomen terroristische moslims. “Ik steun die beslissing”, zegt Youssefs moeder “om een sterk politiek signaal de wereld in te sturen.

Youssef Zaghba leefde sinds 2015 in de Londense wijk Ilford maar keerde af en toe terug naar Italië. Hij had het moeilijk om in Groot-Brittannië de eindjes aan elkaar te knopen. Begin dit jaar werd nog een crowdfunding opgezet voor een nieuw paar schoenen voor Youssef. De poging leverde echter geen cent op. “Ik heb die schoenen echt nodig”, reageerde Youssef in een boodschap en een foto van zijn kapotte sneakers.

Zaghba werd vorig jaar in maart nog gearresteerd op de luchthaven van Bologna nadat hij had geprobeerd om naar Syrië te reizen. Hij vertelde de politie toen dat hij een terrorist wou worden.

Volgens zijn moeder radicaliseerde Youssef in Engeland, deels door de omgang met slechte vrienden, maar ook door al te rooskleurige propaganda die door ISIS werd verspreid op het internet. “Hij dacht dat Syrië de ideale plek was om een leven te leiden volgens de zuivere leer van de islam. Ik zei altijd dat er vreselijke dingen gebeurden in Syrië die men niet in die propaganda vermeldde. Helaas kon ik hem niet overtuigen.”

De moeder van de terrorist zegt dat zij haar leven voortaan wil wijden aan het bestrijden van de jihadistische theologie door “de echte islam aan te leren aan de mensen en families te overtuigen om de leegte te vullen die zij in hun kinderen zien.”

