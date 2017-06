ISIS dreigt met nieuwe aanslagen in België: “Hier zullen we ontploffen, mensen overrijden en de keel oversnijden”

Moet ons land een nieuwe aanslag vrezen? Terreurgroep Islamitische Staat (ISIS) heeft namelijk nieuwe bedreigingen geuit aan het adres van België en zeven andere landen. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Moslims uit de Verenigde Staten, Rusland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Canada, Australië, Italië en België krijgen het advies om uit de buurt van publieke plaatsen “zoals markten, straten en parkings” te blijven. Waarom? Omdat het volgens ISIS “doelwitten zijn voor soldaten van het kalifaat”. “Ze zullen er zich opblazen, mensen omverrijden met hun voertuigen en mensen hun nek oversnijden”, klinkt het dreigement van de terreurgroep.

BREAKING: Threat just released by ISIS. pic.twitter.com/llxWEb3h0p — Breaking News (@BreakingNLive) 7 juni 2017

Het bericht werd gepubliceerd op de Telegram-kanalen van Nashir, de officiële spreekbuis van ISIS. Al is het moeilijk te bepalen hoe serieus we deze berichten moeten nemen. Er is namelijk niets door ISIS zelf gecommuniceerd via Nashir.

In een ander bericht waarschuwt de terreurgroep dat er “duizend leeuwen klaargestoomd zijn in jullie landen en hun lichaam en ziel verkochten hebben aan Allah”. “Jullie zijn een oorlog begonnen tegen ons en jullie zullen daarvoor boeten. De bijna dagelijkse aanslagen in jullie landen zijn slechts het begin. Bereid jullie voor op jullie donkerste dagen”, schrijft ISIS.

Het is niet voor het eerst dat ISIS dreigt met aanslagen in België. Zo was er de dreigvideo waarin het station Antwerpen-Centraal was te zien en de nieuwe bedreigingen bij de opeising van de aanslagen in Zaventem en Brussel. Ook eerder al, in 2015, werd twee keer gedreigd: een keer na de aanslag op Charlie Hebdo en een keer op de Facebookpagina van een Vlaamse Syriëstrijder.