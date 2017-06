Piloten ongerust na nieuw incident bij Belgocontrol: "Veiligheid luchtruim is in gevaar"

Belgocontrol, verantwoordelijk voor de luchtverkeersleiding in ons land, heeft dinsdag opnieuw met een technisch probleem te maken gekregen. Omdat het om het derde incident in twee jaar tijd gaat, maken de Belgische lijnpiloten zich “bijzonder ongerust”. “De veiligheid binnen het Belgische luchtruim”, aldus de Belgian Cockpit Association.

Het incident vond dinsdag plaats tijdens de interventie van een technicus, waarbij een ­kabel werd losgekoppeld terwijl dat niet de bedoeling was. Een tiental minuten lang verdween zo het beeld van de radarschermen, waardoor luchtverkeersleiders een beroep moesten doen op het derde back-up­systeem. Het in­cident stemt de lijnpiloten naar eigen zeggen “bijzonder ongerust”.

Derde keer in twee jaar tijd

“Het derde systeem heeft beperkte functies in vergelijking met de andere twee”, zegt Rudy Pont van de Belgian Cockpit ­Association. “Het mag dus duidelijk zijn dat hier sprake is van een bedreiging voor de veiligheid binnen het luchtruim en de stabiliteit van de luchtverkeersleiding. Maar wat ons bovenal bezorgd maakt, is dat het om het derde incident in twee jaar tijd gaat.”

Waar Pont naar verwijst, is de grote panne in het lucht­verkeersleidingscentrum van Belgocontrol in Steenokkerzeel op 27 mei 2015. Het Belgische luchtruim lag meerdere uren stil, waardoor 25.000 passagiers werden getroffen. Iets minder dan een jaar later, in april 2016, moest het luchtruim nog eens dicht, dit keer door een gebrek aan personeel. Verschillende luchtverkeersleiders hadden toen gemeld dat ze niet in staat waren hun functie uit te oefenen, nadat een sociaal akkoord slechts door één vakbond was goedgekeurd.

Menselijke fout

Bij Belgocontrol ontkennen ze het incident niet, maar benadrukken ze dat er sprake is van “een verkeerde interpretatie door de piloten”. “Het was een menselijke fout, die meteen is gemeld”, aldus woordvoerder Dominique Dehaene. “De back-upsystemen werkten correct, waardoor de continuïteit van de systemen op geen enkel moment in het gedrag is geweest, en nog belangrijker: ook de veiligheid nooit in gevaar was. De zaak is al met de minister besproken, en er wordt alles aan gedaan om een dergelijk incident in de ­toekomst te vermijden.”