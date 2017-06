De machtsgreep van de warenhuizen: we kopen ons brood niet meer bij de bakker

Voor het eerst koopt de Vlaming meer dan de helft van zijn brood in de supermarkt. De warme bakker blijft achteruitboeren. “Brood in de supermarkt is van betere kwaliteit dan vroeger, en het aanbod is even ruim als bij een bakker. Die concurrentie is ­nefast”, zegt Bruno Kuylen van Bakkers Vlaanderen.

Doet u het nog, in het weekend pistolets en koffiekoeken halen bij de bakker? Op een weekdag ’s ochtends afschuiven voor een grof volkoren gesneden? De kans is veel groter dat u uw sandwiches gewoon in Delhaize haalt, en dat de Lidl uw vaste bakker is voor dat volkoren gesneden.

Voor het eerst hebben de ­supermarkten (grote ketens als Delhaize en Colruyt, hard discounters als Lidl en Aldi en buurtsupermarkten als Carrefour Market) meer dan de helft van het marktaandeel in handen van onze broodconsumptie. Dat blijkt uit een onderzoek van GfK Belgium bij 2.711 Vlaamse ­gezinnen, in opdracht van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM).

“Het aandeel van de klassieke bakker staat al een tijdje onder druk: vorig jaar is het van 46 naar 43 procent gedaald”, zegt Geert Merckaert van het VLAM. “De supermarkten komen aan 52 procent. Vijf procent zit bij tankstations en dergelijke.”