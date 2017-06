Gemeentearbeiders begaan lugubere fout: “Dit is schokkend en respectloos”

Wichelen - Voetgangers op een bospad in het Oost-Vlaamse Serskamp ­(Wichelen) wisten niet wat ze ­zagen toen ze er menselijke beenderen en grafopschriften aantroffen. De botten zijn afkomstig van graafwerkzaamheden op het kerkhof, de gemeentearbeiders stonden er niet bij stil dat ze met menselijke resten putjes aan het dichten waren. De burgemeester eist een onderzoek.

“Aan mijn lief kind.” Op een van de tegeltjes langs het pad in de Onnebossen in Wichelen is het nog duidelijk te lezen. Ooit hing het op een kindergraf, nu werd het er zomaar gedumpt. Tussen andere brokstukken en zelfs enkele menselijke beenderen. Gewoon gebruikt om de putten in het bospad te vullen.

“Ik dacht eerst dat het een verzinsel was toen ik het verhaal hoorde”, zegt Evi Rasschaert (20), studente en voorzitster van de plaatselijke Jong N-VA. “Maar ter plekke zag ik dat het waar was. De beenderen lagen er over een paar honderd meter verspreid. Ik heb meteen de politie verwittigd. Die bevestigde dat het om menselijke resten ging. Schokkend en respectloos.”

Onderzoek bevolen

De resten zijn afkomstig van het kerkhof van Wichelen. Arbeiders van de gemeente hebben daar enige tijd geleden werkzaamheden uitgevoerd. Ze hebben een grindpad op het kerkhof afgegraven en met die grond de putten in het bospad gevuld. Maar blijkbaar zat de ondergrond van het pad vol met menselijke resten van een vorige afgraving van het kerkhof, vele jaren geleden.

“De arbeiders hebben dat niet gezien”, zegt burgemeester Kenneth Taylor (Samen). “En in de veronderstelling dat het om gewone grond ging, hebben ze die afgevoerd naar het bospad waar ze de putten opgevuld hebben.” Dat ze niet opgemerkt hebben dat het geen gewone grond was, is uitermate vreemd. “Tja. Het is me inderdaad ook een raadsel hoe ze dat over het hoofd hebben kunnen zien”, zegt de burgemeester. “Ik neem de zaak heel ernstig en heb dan ook een onderzoek bevolen.”

Meer dan 100 jaar oud

De burgemeester wil aan ongeruste dorpsbewoners duidelijk maken dat de botten en grafstenen niet afkomstig zijn van bestaande concessies. “Die worden volgens de strikte procedure ontknekeld en in een grote put herbegraven. De teruggevonden restanten zijn wellicht meer dan honderd jaar oud en lagen onder het grindpad op het kerkhof. Ik zal ook de archieven laten uitpluizen om te weten te komen hoe die resten ooit in dat kerkhofpad terechtgekomen zijn.”

Hoewel de burgemeester eerst stelde dat alle beenderen alweer opgehaald werden, lagen er gisteren nog steeds resten in het bospad. “Toen ik dat vernam, heb ik onmiddellijk de opdracht gegeven het hele bospad af te graven. Geloof me vrij: dit raakt me zeer, want op het kerkhof liggen ook mijn familieleden.”

