Presentator ‘De Wereld Draait Door’ mag riant jaarloon behouden

Door nieuwe regels van de ­Nederlandse openbare omroep moet Matthijs van Nieuwkerk bijna de helft van zijn jaarloon van 580.000 euro ­inleveren. Maar de presentator heeft een achterpoortje.

De Nederlandse openbare ­omroep heeft bepaald dat presentatoren voortaan niet meer dan 181.000 euro bruto per jaar mogen verdienen. De grens lag op 201.000 euro. Voor Matthijs van Nieuwkerk van De Wereld Draait Door, elke werkdag op NPO 1 te zien, kan de nieuwe maatregel grote gevolgen hebben wanneer zijn contract heronderhandeld moet worden: de man verdiende vorig jaar 580.000 euro.

Toch is het niet zeker of Van Nieuwkerk echt zal moeten inleveren: de presentator heeft een eigen bedrijf dat De Wereld Draait Door voor omroep Vara maakt. Op die manier rekent hij geen loon maar een productiekost aan, een achterpoortje waar noch de Vara noch de openbare omroep aan wil morrelen omdat ze de presentator koste wat het kost aan boord willen houden en hem niet willen zien zwichten voor de berg geld die hem door de commerciële omroepen wordt beloofd.

Het loon van Van Nieuwkerk, die het in 2009 één aflevering volhield in De Slimste Mens ter Wereld, ligt al langer onder vuur omdat het met belastinggeld wordt betaald, maar de presentator liet al eerder verstaan dat hem dat koud laat: “Eén keer per jaar komt dat moment dat publieke omroepen bekendmaken waar ze hun geld aan besteden en dan weet je: dan hang ik weer even in de wind.”