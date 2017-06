Sushi gezond? “Bevat evenveel calorieën als bak frieten met frikandel”

Het is de laatste jaren nogal populair geworden, sushi, afkomstig uit Japan. Het rijst/vis gerecht is lekker én is dan ook nog eens Instagramwaardig. Maar is het eigenlijk wel gezond?

Het zal je verbazen, maar een 20-tal stuks sushi zijn goed voor maar liefst 1000 kcal. Dat is te vergelijken me bijvoorbeeld anderhalve pizza margherita, wafels met slagroom of zelfs een bakje frieten met een frikandel. Maar let op: ook al zijn het aantal kcal te vergelijken met de gerechten van hierboven, in sushi zitten vooral goede ingrediënten. Omega 3, vezels, vitaminen, mineralen,... Het is dus beter dan dat bakje frieten! Niets mis dus met af en toe een portie sushi, maar wie op z’n lijn let beperkt zich beter tot een portie van acht stuks.