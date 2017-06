Elena (6) verloor de strijd tegen kanker, maar dan deden haar ouders thuis een ontroerende ontdekking

Eind 2006 werd bij de toen vijfjarige Elena Desserich een terminale kanker in de hersenen vastgesteld. Omdat haar tumor niet te opereren bleek, overleed het meisje amper negen maanden later. Tien jaar later vertellen haar ouders over een fantastisch gebaar waar Elena na haar dood voor zorgde. Een gebaar dat hen vandaag nog altijd steun biedt.

“Elena was echt een slimme meid voor haar leeftijd”, vertellen haar ouders Keith (41) en Brooke (42) hun verhaal aan Mirror. Het voorbeeldige meisje uit het Amerikaanse Cincinnati at altijd haar groentjes eerst op en hield van roze kleedjes. “Ze deed alles wat ze kon om anderen te helpen, zelfs volwassenen als die het nodig hadden.”

Onverwacht gebaar

“Vlak voordat de diagnose werd gesteld, waren we ons huis opnieuw aan het inrichten en lagen al onze spullen opgeslagen in de slaapkamers. Tijdens haar gevecht tegen de verschrikkelijke ziekte, bleven alle stapels en dozen op die kamers staan.”

Toen Elena uiteindelijk op zesjarige leeftijd de strijd tegen kanker verloor, deden haar ouders en zusje Grace een enorm ontroerende ontdekking. “We begonnen ons leven - en ons huis - langzaam weer op orde te krijgen, toen we tussen de dozen enkele briefjes vonden met een persoonlijke boodschap van Elena. We dachten dat het briefjes van vroeger waren die we vergeten hadden, maar vonden er steeds meer en toen begon het te dagen wat Elena had gedaan.”

“Ik hou van jullie, mama, papa en Grace. Sorry dat ik ziek ben”, staat te lezen op één van de meer dan honderd briefjes die de ouders vonden. Telkens met een even hartverwarmende als ontroerende boodschap of tekening op neergepend. Weggestopt in schuiven, tussen de pagina’s van een boek ... Twee jaar later vonden de ouders zelfs nog een papiertje tussen de kerstversiering.

Elke dag bij zich

Keith en Brooke geloven dat hun dochtertje op een of andere manier toch wist dat de berichtjes hen zouden helpen met de verwerking van het drama en dragen nog altijd enkele briefjes bij zich, als herinnering aan Elena. “Het was haar manier om ons te laten weten dat alles wel goed zou komen.”