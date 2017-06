Uitzendconsulent bij VIO Interim: werk maken van geluk

Voor uitzendorganisatie VIO Interim zijn positief denken en geluk op de werkvloer basiswaarden als werkgever. De personeelsmanagers heten er geluksverantwoordelijken, uitzendkrachten komen er al eens langs op de koffie. Dat mag dan wat wollig klinken: zoiets doe je niet op goed geluk. Het resultaat is er wél, met 35 kantoren in heel Vlaanderen en een hoofdkantoor in Beervelde.

VIO is een uitzendorganisatie voor jobs in logistiek, productie, sales en services (diensten). Marianne Kindt is (co)founder, Clark Taverniers is CEO sinds 3 april. “VIO bestaat dit jaar 8 jaar”, zegt Marianne Kindt – zelf met 25 jaar ervaring op de teller in de uitzendsector. “We zijn begonnen met één kantoor, in de Gentse deelgemeente Sint-Amandsberg. Het waren lastige tijden. Door de bankencrisis lag de sector plat. Uitzendconsulenten moesten noodgedwongen deeltijds komen, uitzendkrachten vonden geen werk. Toch hebben we doorgezet. Dat positieve denken, is blijven bestaan en ondervind je als uitzendkracht al bij het onthaal. Ga zitten, drink iets: we gaan op zoek naar een job voor jou. Met die filosofie hebben we een netwerk van 35 kantoren uitgebouwd, met nu 140 medewerkers en een kleine 5.000 uitzendkrachten. Een waardengedreven onderneming met gelukkige werknemers zijn, is altijd al de bedoeling geweest.”

Is VIO dat positieve verhaal consequent blijven doortrekken? “Ook al was er scepsis – de concurrentie is bikkelhard – toch slagen we erin het gevoel tastbaar te maken. Een werkomgeving waar succes geen doel is, maar het resultaat van mensen die zich lekker voelen in hun job.” Daar blijven we aan werken, valt CEO Clark Taverniers in. “Als ex-HR-directeur én ex-uitzendconsulent kan ik vergelijken. Weinig bedrijven doen hun waarden op zo’n manier léven op de werkvloer. Vorige maand heb ik alle VIO-uitzendconsulenten gesproken: wel, mijn bullshitradar is goed ontwikkeld (lacht) en ik had niet de indruk dat er gebakken lucht werd verkocht. Een kantoorverantwoordelijke vertelde me dat het verschil zit in het gevoel dat er rekening met je wordt gehouden. Voor ze bij VIO werkte, was ze op een bepaald moment helemaal klaar met de uitzendwereld. Nu is ze zelf een inspiratiebron voor collega’s.”

Geluksgesprekken

Wat ligt er aan de basis van dat recept? “We geloven in autonomie en verantwoordelijkheid”, zegt Marianne. “Zeker de nieuwe generatie werknemers wil vaak eindverantwoordelijkheid over projecten. Iedereen heeft hier een eigen functieomschrijving op maat – functieproject noemen we dat intern – die we precies afstemmen op iemands persoonlijkheid. Op HR hebben we drie geluksverantwoordelijken, onder wie ikzelf. Iedereen krijgt op gezette tijden een geluksgesprek en we organiseren gelukslunches om te peilen naar wat er leeft op de werkvloer. Waaraan hebben onze collega’s nood op het vlak van groei en opleiding? Dat ze daarover willen praten, is belangrijk maar ligt niet voor de hand. Daarom hebben we 25 cultuurambassadeurs, die die mee over de beleving van de bedrijfscultuur waken. Ze maken bijvoorbeeld ook tijd voor je vrij als het even tegenzit in je job. Elke medewerker heeft bovendien minstens één passie. Kun je daar niet meteen iets mee in je job, dan proberen we je stokpaardje of vaardigheid toch mee in te zetten. Voorbeelden? Projecten waarin je mee kunt beslissen over en werken aan veiligheidsaspecten, de bedrijfskrant schrijven enzovoort. We betrekken zo veel mogelijk mensen bij strategische beslissingen. Zo creëer je betrokkenheid.”

We modelleren onze functieomschrijvingen zelfs naar de mensen die ze invullen, beaamt de CEO. “Een kantoorverantwoordelijke kan commercieel minder sterk zijn, maar dan schuiven we met het team om dat te compenseren. Ik heb nergens anders binnen éénzelfde functie – bijvoorbeeld kantoordirecteur – al zulke verschillende persoonlijkheden gezien. Er wordt bij VIO veel minder in hokjes gedacht dan ik gewend ben.”

No dumping

“Ik herinner me een maatschappelijk assistente die via uitzendwerk als poetshulp aan de slag wilde. Ze had knalrood haar en een kamerbrede smile, maar vooral was ze één bom energie”, zegt Marianne Kindt. “We namen haar meteen zélf aan als consulente. Nu is ze regiomanager. Zién wat mensen in zich hebben, is de kunst. We trainen onze consulenten om verder te kijken dan een cv.”

Maar hoe sterk is de band die de uitzendkrachten – toch de doelgroep van VIO – voelen met de bedrijfscultuur? En wat hebben zij daaraan? “Een uitzendkracht plaatsen is niet hetzelfde als een uitzendkracht op de juiste job plaatsen. Enkele uitzendkrachten bij wie we geregeld peilen naar hun ervaringen, geven aan dat er wel degelijk een verschil is met andere uitzendkantoren door het niveau van onze dienstverlening en follow-up. Persoonlijk ken ik van heel wat van onze uitzendkrachten de gezinssituatie en hun hobby’s. Kijk: voor arbeidsomstandigheden van uitzendkrachten zoals die onlangs in het nieuws kwamen (VRT Pano-reportage van 9 mei, n.v.d.r.) passen we bij VIO. Je mag niet alleen waardengedreven zijn voor jezelf, anders ben je niet consequent. Onderschat de mond-tot-mondreclame van een tevreden uitzendkracht niet. Een persoonlijke benadering betekent minder cijfers en meer proces. En daarrond je cultuur opbouwen en respect tonen – inclusief voor je uitzendkrachten”, besluit Clark Taverniers.

>

>

>