Yvan Mayeur zwaar onder vuur: bijna alle partijen eisen zijn ontslag

Het wordt nu wel heel warm onder de voeten van Brussels burgemeester Yvan Mayeur (PS). Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (SP.A) eist dat hij ontslag neemt. Zo niet, dan dreigen de Vlaamse socialisten ermee uit het Brusselse stadsbestuur te stappen. Ook andere partijen eisen zijn ontslag.

De Brusselse PS-burgemeester is samen met OCMW-voorzitter Pascale Peraïta (ook PS) fors in opspraak gekomen in het Samusocial-schandaal. De twee zetelden samen met enkele andere PS’ers in de raad van bestuur van de organisatie die voorziet in opvang voor daklozen en kregen daar tot woensdagavond zitpenningen voor, maar het merkwaardige in de zaak is dat niemand kan aantonen wat ze daar nu precies doen.

Mayeur bijvoorbeeld kreeg vorig jaar elke maand 1.400 euro. In een interview met Le Soir houdt hij vol dat de vergoedingen wel correct waren. “Ik ben sociaal assistent, ik doe hier niet aan vrijwilligerswerk. Het gaat om een professionele opdracht.”

Ontslag

Een onderzoek van de Brusselse regering dat donderdag voorgesteld wordt, maakt pijnlijk duidelijk dat Mayeur en co wel degelijk ‘geldgraaiers’ genoemd mogen worden. En om die reden keren zelfs zijn eigen coalitiepartners in Brussel zich tegen hem, waaronder Brussels minister Pascal Smet.

“Het schandaal rond Samusocial is moreel verwerpelijk. Mayeur moet de komende uren zijn verantwoordelijkheid nemen”, aldus Smet.

La situation est inacceptable et moralement répréhensible. Mr Mayeur doit prendre ses responsabilités dans les h qui viennent. #samusocial — Pascal Smet (@SmetPascal) June 8, 2017

Ecolo-covoorzitster Zakia Khattabi en haar Groen-collega Meyrem Almaci zijn het er ook over eens: Mayeur moet ontslag nemen. “De Brusselaars verdienen het om met evenveel egards te worden behandeld als zijn kameraden”, zegt Khattabi. Ze doelt daarmee op het nieuws dat Mayeur een stap opzij zet bij alle PS-instanties “om de partij niet in verlegenheid te brengen”.

“De elementen in het rapport (van de regeringscommissarissen) zijn verpletterend. Yvan Mayeur kondigt aan dat hij een stap opzij zal zetten voor de PS. De Brusselaars verdienen evenveel respect als zijn kameraden aan de Keizerslaan”, aldus Khattabi. “Geen ontslag betekent het failliet van de PS”, vult Almaci aan. “Je kan niet uitleggen dat je jezelf verrijkt met geld dat is bestemd voor daklozen”.

De groene voorzitsters roept de voorzitters van de Brusselse meerderheidspartijen (PS, SP.A, Open Vld en MR) op hun vertrouwen in Mayeur op te zeggen. “Niet ingrijpen betekent mee de hand boven het hoofd houden van een onaanvaardbare mentaliteit”, luidt het.

De groenen willen ook dat de “onrechtmatige zitpenningen” worden terugbetaald. Ze zullen de Brusselse gemeenteraad een motie indienen voor de opmaak van een mandaten- en vergoedingenkadaster binnen de stad Brussel.

Open VLD

Ook Open VLD vraagt het ontslag van Mayeur. De Vlaamse liberalen vinden dat “evident”, na de opeenvolgende onthullingen over de zitpenningen bij Samusocial. Ook oppositiepartij CD&V wil dat Mayeur de eer aan zichzelf houdt.

Brussels minister-president en partijgenoot Rudi Vervoort (PS) vraagt Mayeur na te denken over zijn ontslag.

Niets overhaasten

De lokale MR zorgt voor tegengewicht door te vragen om niet overhaast tewerk te gaan. “We hebben een meerderheid en er zal bij de volgende gemeenteraad ook een meerderheid zijn”, zegt eerste schepen Alain Courtois.

De coalitiepartner in Brussel-stad blijft bij zijn vraag om transparantie in het dossier Samusocial en wacht de onderzoekscommissie af. “Ons standpunt blijft hetzelfde. We hebben transparantie gevraagd en wachten op het werk van de onderzoekscommissie. Ik herinner eraan dat er van de MR geen enkele vertegenwoordiger in de vzw zat, die niet van de stad afhangt”, aldus Courtois.

Volgens de liberale schepen “moet iedereen zijn verantwoordelijkheid nemen”. Zijn partij is echter niet van plan “overhaast” tewerk te gaan. “Er zijn genoeg voorbeelden van waar dat een slechte inspiratiebron was”.

De eerstvolgende gemeenteraadszitting staat op 26 juni geprogrammeerd.

Mayeur zwijgt

Mayeur heeft de lippen donderdag, na afloop van het schepencollege, stijf op elkaar gehouden. Ook de andere schepenen wilden geen commentaar kwijt over de positie van de burgemeester.

“We hebben deze morgen met het college een goed overleg gehad over de voetgangerszone”, is de enige commentaar die Mayeur wilde geven nadat hij het schepencollege verliet.

Ook PS-partijgenoten Philippe Close en Karine Lalieux gaven donderdagmiddag geen commentaar bij het verlaten van het schepencollege.