Een nette keuken hoeft niet leeg te zijn: tips van een eigenzinnige experte

Geluk begint in je keuken. Dat beweert althans Roberta Schira, kokkin en culinair journaliste, die als volbloed Italiaanse haar jeugd in de keuken van grootmoeder doorbracht. Ze schreef er het boek ‘Cucinotherapia’ over, dat filosofie combineert met praktische tips en onlangs vertaald werd in het Nederlands als ‘Leve de Keuken!’.

Wie ‘opruimen’ zegt, denkt aan de Japanse opruimgoeroe Marie Kondo, die van spullen weggooien een levenskunst gemaakt heeft. Ook Schira heeft veel opgestoken van Kondo, maar houdt er naar eigen zeggen een eerder ‘mediterrane’ benadering van opruimen op na. Waar volgens de Aziaten een opgeruimde keuken vooral leeg moet ogen, mag er in de Italiaanse keuken gerust een tekening van je tweejarige aan de muur en een streng look aan het plafond hangen. “Een schaal overladen met rijpe en heerlijk ruikende tomaten vol in het zicht betekent geen wanorde”, schrijft Schira.

Haar boek, dat bij momenten de filosofische toer opgaat – zo onderscheidt ze ‘keukentypes’ en deelt ze haar keuken in volgens de elementen, vuur, water, aarde en lucht – heeft ook heel wat praktische richtlijnen. Maar meer dan tips zijn het voor Schira levenswijsheden, want hoe je keuken eruitziet, zegt iets over wie je bent, meent ze. Dus kan je met het opruimen van je keuken ook je leven verbeteren, je oude gewoontes en vooroordelen wegwassen en orde scheppen in je leven. Als dat geen reden is om dweil en vuilniszak ter hand te nemen.

Enkele tips uit haar ‘keukentherapie’:

- “Als je van plan bent de uitdaging aan te gaan, dan zul je eerst grondig moeten schoonmaken, in het besef dat je jezelf daarmee niet alleen bevrijdt van bacillen en viezigheid, maar ook de basis legt voor een nieuwe verhouding met je keuken.” Haar favoriete schoonmaakmiddel maakt ze zelf: 2 kopjes water, ½ lepel afwasmiddel, 1 eetlepel bicarbonaat, 2 eetlepels witte azijn en 2 druppels etherische lavendelolie (of je favoriete etherische olie)



- Een keuken hoeft niet alle nieuwste snufjes te hebben om praktisch te zijn: “Als de keukenkastjes te hoog hangen, vraag dan een timmerman of hij er enkele planken in aanbrengt die in hoogte variëren: je kan beter gebruikmaken van meer planken dan te hoog geplaatste zware stapels serviesgoed te moeten pakken”.



- Onthoud de ‘regel van twee’: als de medegebruikers van je keuken geen team rugbyspelers of een achttal tweelingen zijn, dan is het absoluut overbodig om meer dan twee exemplaren per product je voorraadkast te bewaren.



- Heb je een klein budget en wil je je keuken toch een nieuwe ‘touch’ geven? Zet dan, in plaats van vaste planken, uitneembare rekken en manden in je voorraadkast. Een erg praktische oplossing om uiteindelijk alles, ook wat het lastigst te pakken is, binnen handbereik hebben.



- Een handige manier om je keuken op orde te brengen en schoon te houden zonder muren en wandjes te doorboren is met magneten. Ik heb bijvoorbeeld magnetische kruidenrekjes gezien, maar ook messenstrips en rekken van verschillende grootte om al je keukenspullen aan op te hangen.



- Lades kunnen een nachtmerrie zijn. Het probleem is dat we er veel meer in stoppen dan er eigenlijk in past. De truc is om de lade onder te verdelen in vakken. Je kunt daarvoor vanalles gebruiken, van deksels van kartonnen dozen tot geryclede plexiglas bakken.



- Op de planken die ik graag zie, staan altijd een aantal kookboeken, maar niet overdreven veel. Het is leuk je kookboeken in een minibibliotheekje te laten zien. Zet ze niet al te dicht in de buurt van je kookzone om te voorkomen dat ze vies worden.



- Welke spullen je moet weggooien? Doosjes waarvan het dekseltje al maanden zoek is, spullen die je niet gebruikt, cadeaus die we hebben gekregen maar niet durven wegdoen. Maar niet alles in je keuken moet functioneel zijn: hou ook dingen als dat aardewerken schaaltje uit Vietnam, een fotolijstje met een foto van een picknick, een door je kind versierde fles. “Voor mij betekent orde in de keuken geen leegte”.

‘Leve de Keuken, het genot van een opgeruimde en harmonieuze keuken’ van Roberta Schira werd uitgegeven bij Spectrum en kost 11.99 euro.