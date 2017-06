Tien boeken om in te pakken als je op vakantie vertrekt

Kijk je er al naar uit om je in een comfortabele ligstoel in de zomerzon te nestelen met een goed boek in de hand? Dan helpen wij je graag op weg met dit lijstje met heerlijk zomerse literatuur voor liefhebbers van zeemzoete chicklit, spannende thrillers of beklijvende autobiografische romans.

1. Ragdoll - Daniel Cole - Thriller

Het verhaal? Tegenover het appartement van de omstreden rechercheur William Fawkes wordt een lijk aangetroffen, dat bestaat uit aaneengenaaide lichaamsdelen van zes verschillende onbekende slachtoffers. Als de moordenaar kort daarop een lijst lekt met toekomstige slachtoffers, compleet met de data waarop zij het leven zullen laten, blijkt ook de rechercheur een plaatsje op de angstaanjagende kalender in te nemen.

Waarom wil je dit boek lezen? Het thrillerdebuut van Daniel Cole is een echte pageturner, die je het liefst in één ruk uitleest, omdat je gewoon niet kan wachten tot het verrassende plot zich prijsgeeft. Met zijn vierhonderd pagina's neemt het misschien wel behoorlijk wat plaats in je reiskoffer in, maar niettemin is het de ideale vakantielectuur voor wie zich graag loom op een strandstoel of in een hangmat vleit en houdt van een flinke dosis spanning.

2. Ik zie je op het strand - Jill Mansell - Chicklit

Het verhaal? De vrijgevochten Clemency ontmoet op het vliegtuig Sam die haar hart al snel sneller doet slaan. Helaas verliezen ze elkaar daarna uit het oog. Drie jaar later komt hij op de meest onverwachte wijze terug in haar leven, als het perfecte vriendje van haar verwaande stiefzusje Belle.

Waarom wil je dit boek lezen? Jill Mansell staat garant voor chicklit van de bovenste plank. Haar boeken zijn doorspekt met humor, romantiek en hartverwarmende liefdesverhalen die allemaal stuk voor stuk een happy end meekrijgen. Ben je op zoek naar een leuke feelgoodroman die vlotjes wegleest aan de rand van het zwembad? Dan is de nieuwe Jill Mansell net wat je nodig hebt.

3. Dagboek van een minnares - anonieme auteur - Autobiografische roman

Het verhaal? Een anonieme minnares hangt haar vuile was over de affaire met haar baas buiten. In het boek ontdek je hoe deze jonge vrouw zonder het te beseffen met een getrouwde man in bed belandt, hoe ze geplaagd door haar geweten er toch niet in slaagt om de banden met haar overspelige baas te verbreken en hoe ze hem oeverloos probeert ertoe te brengen definitief voor haar te kiezen.

Waarom wil je dit boek lezen? Stiekem schuilt er in ieder van ons een voyeur van jewelste. De populariteit van boeken zoals 'Dagboek van een callgirl' bewijzen eens te meer dat we maar al te graag een kijkje nemen in het leven van anderen, vooral als dat leven erg ver van dat van ons afstaat en tot onze verbeelding spreekt. Dit boek neemt je mee op een emotionele rollercoaster en naarmate je verder in het boek vordert, weerklinkt één vraag steeds luider en luider: voor wie kiest hij?

4. De Dorst - Jo Nesbø - Thriller

Het verhaal? De politie vindt het lijk van een Zweedse vrouw die na een Tinderdate op gruwelijke wijze is vermoord. De eigenzinnige inspecteur Harry Hole, die al jaren gebukt gaat onder een alcoholprobleem en familieperikelen, wordt tegen wil en dank ingeschakeld om de brutale moord op te lossen.

Waarom wil je dit boek lezen? Jo Nesbø is de belangrijkste misdaadauteur uit Noorwegen en mag zichzelf tot de absolute top van Scandinavische thrillerschrijvers rekenen. Zijn detectivereeks met Harry Hole in de hoofdrol blijkt zijn grootste publiekstrekker, want de boeken zijn in maar liefst veertig verschillende talen vertaald. Hoewel de boeken allemaal los van elkaar gelezen kunnen worden, is het natuurlijk stukken prettiger om ze in de juiste volgorde te lezen, zodat het hoofdpersonage voor jou geen geheimen meer heeft. Veel ruimte in je bagage? Neem ze dan alle elf mee ...

5. Sara en Liv - Suzan Hilhorst - Autobiografische roman

Het verhaal? Suzan Hilhorts verliest niet één, maar twee dochtertjes in slechts twee jaar tijd. Sara en Liv overlijden beiden slechts enkele weken na hun geboorte aan een tot nu toe onbekende stofwisselingsziekte. Vanuit wisselend perspectief van moeder en kind beschrijft Suzan het verhaal van de geboorte, het korte leven en de dood van haar twee dochtertjes en de impact hiervan op haar gezin.

Waarom wil je dit boek lezen? Dankzij de prachtige beschrijvingen van de auteur waan je je als lezer zo in het ziekenhuis, de auto of de woonkamer, zelfs in het hart van de schrijfster en beleef je intens de hoop, het geluk, het verdriet en de pijn van het gezin mee. Dit beklijvende verhaal bezorgt je van begin tot einde een krop in de keel en kippenvel van top tot teen, maar blijft ondanks het bedroevende onderwerp een prachtige ode aan het leven.

6. Ginevra - Simone van der Vlugt - Historische roman

Het verhaal? In het midden van de veertiende eeuw verliest de achttienjarige Ginevra degli Amieri haar hart aan de vrijgevochten student Antonio Rondinelli. Omdat haar ouders hun relatie ten strengste afkeuren, probeert het koppel hun thuisstad Florence te ontvluchten, maar dat mislukt. Ginevra wordt vervolgens uitgehuwelijkt aan een rijke weduwnaar die haar in tegen haar zin in thuis opsluit, tot plots de pest uitbreekt in de stad.

Waarom wil je dit boek lezen? Het levensverhaal van Ginevra is gebaseerd op een oude Italiaanse legende en vertoont vaag enkele gelijkenissen met die andere Italiaanse liefdesklassieker, Romeo en Juliette, waarbij een onmogelijke liefde het perfecte recept vormt voor een historische liefdesroman om u tegen te zeggen.

7. De tolk van Java - Alfred Birney - Autobiografische roman

Het verhaal? Na de Onafhankelijkheidsoorlog in het voormalige Nederlands-Indië immigreert een Indische oorlogstolk naar Nederland, waar hij samen met een Nederlandse vrouw een gezin sticht. De wrede misdaden waaraan de man zich schuldig heeft gemaakt, beheersen zijn leven en dat van zijn gezin compleet, waardoor zijn zonen een keiharde jeugd in internaten doorbrengen. In zijn autobiografie geeft Alfred Birney zijn vader een stem door middel van uittreksels uit de memoires die hij voor zijn dood geschreven heeft en biedt hij zelf een vernietigend relaas over het leven van zijn geweldadige vader en dat van zijn gezin.

Waarom wil je dit boek lezen? Met deze autobiografische roman is Alfred Birney allesbehalve aan zijn proefstuk toe - hij schreef in totaal al vijftien verschillende titels - maar dit rauwe meesterwerk van maar liefst vijfhonderd pagina's dik springt tot nu toe toch het meest in de kijker. Zo sleepte hij er dit jaar de Libris Literatuurprijs mee in de wacht en overtroefde hij andere indrukwekkende literaire pareltjes zoals Het Smelt van Lize Split. Dat doet liefhebbers van het 'betere werk' ongetwijfeld al watertanden ...

8. Voor altijd gelukkig - Marie Force - Chicklit

Het verhaal? In dit derde deel van de trilogie Voor Altijd bereikt de relatie tussen de jonge lerares Natalie Bryant en de wereldberoemde filmster Flynn Godfrey een absoluut hoogtepunt. Nadat zij de pijnlijke geheimen uit haar verleden met hem deelde, heeft ook hij zijn grootste geheim onthuld. Hoewel zij aanvankelijk vol weerzin een einde aan hun romance maakt, keert ze al snel op haar stappen terug, maar slaagt hij er nu ook echt in om haar voorgoed aan zich te binden?

Waarom wil je dit boek lezen? Heb je flink genoten van Vijftig Tinten Grijs, dan zal je ongetwijfeld ook smullen van deze trilogie die alle ingrediënten bevat om je heerlijk te doen wegdromen van 'stoute' prinsen op het witte paard. En dat is Flynn Godfrey zeker en vast. Met Voor Altijd ... haal je het perfecte leesvoer in huis voor wie houdt van een flinke portie drama, passie en spanning.

9. Oksana - Donald Niedekker - Literaire roman

Het verhaal? De Oekraïense Lena wordt na de ramp in Tsjernobyl, waarbij haar ouders om het leven zijn gekomen, noodgedwongen opgevangen door haar grootmoeder. Ze ambieert een carrière als ballerina, maar een ernstige kniebreuk maakt voorgoed een einde aan haar dromen. Wanneer ze uiteindelijk probeert om voor zichzelf een beter leven voor zichzelf uit te bouwen in Europa belandt ze in de wereld van de gedwongen prostitutie.

Waarom wil je dit boek lezen? Het verhaal over Lena is én blijft brandend actueel. Met dit boek droom je niet weg van verboden liefdes en word je niet weggevoerd naar verre steden, maar word je netjes met je gebronsde neusje op de gruwelijke feiten gedrukt. Een echte aanrader ...

10. Eileen - Otessa Moshfegh - Thriller

Het verhaal? Eileen leidt een saai bestaan. Naast haar uitzichtloze job in een jeugdgevangenis moet ze zich bekommeren over haar alcoholverslaafde vader en uit verveling rolt ze de kleine criminaliteit in. Als er een nieuwe begeleidster bij haar aan het werk gaat, lijkt er een mooie vriendschap te ontstaan die gaandeweg echter volledig ontaardt en haar diep in de problemen brengt.

Waarom wil je dit boek lezen? Deze debuutroman van Otessa Moshfegh werd op slag genomineerd voor de Man Booker Prize, werd door de recensenten van de New York Times de hemel in geprezen en de schrijfster wordt - geheel terecht overigens - door de internationale pers als 'een van de meest originele nieuwe stemmen in de hedendaagse literatuur' omschreven. De onheilspellende, duistere ondertoon in Eileen's gedachtengang sleept je vanaf het allereerste moment mee en laat je niet meer los tot je de allerlaatste pagina hebt omgeslagen.