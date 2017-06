14-jarige verdachte van dood Romy bekent

De 14-jarige jongen die werd opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de evenoude Romy uit Hoevelaken, heeft bekend dat hij Romy heeft misbruikt en een rol heeft gespeeld bij haar dood.

Dat heeft het Openbaar Ministerie in Nederland donderdag bekendgemaakt, meldt De Telegraaf.

De vermeende dader en het slachtoffer kenden elkaar van school. Het stoffelijk overschot van Romy werd vrijdag 2 juni gevonden in het water aan het Emelaarspad in Achterveld. De jongen, afkomstig uit Ede, werd twee dagen later gearresteerd.