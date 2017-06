De grootste schandalen van de PS: van André Cools tot Charleroi en Publifin

De Waalse Parti Socialiste (PS) staat alweer in het oog van de storm nu het schandaal rond Samusocial helemaal is losgebarsten. De PS is al lang niet meer aan haar proefstuk toe als het op schandalen aankomt.

Publifin

Begin januari 2017 brak een schandaal uit rond Publifin, een grote Luikse intercommunale, toen bekend raakte dat mandatarissen in tal van adviesorganen hoge vergoedingen opstreken. Zonder dat ze op de vergaderingen aanwezig moesten zijn. Als gevolg van het schandaal nam voogdijminister Paul Furlan (PS) ontslag uit de Waalse regering. In het Waals Parlement werd een bijzondere commissie opgericht.

Stéphane Moreau. Foto: Photo News

Twee maanden later nam PS-kopstuk André Gilles ontslag als voorzitter van Publifin. Het ontslag volgde op de mededeling van het parket dat Gilles en partijgenoot Stéphane Moreau belangrijke informatie zouden hebben laten verdwijnen in de affaire. De parlementaire onderzoekscommissie had documenten opgevraagd, maar die waren verdwenen. De commissie vermoedde dat Gilles en Moreau verantwoordelijk waren voor de vermiste informatie.

Eerder bleek al dat Moreau als CEO van Nethys, de operationele poot van Publifin, 960.000 euro bruto per jaar verdiende. Hij nam niet veel later ontslag als burgemeester van Ans. Naast Moreau en Gilles kwamen ook Willy Demeyer, Alain Mathot en Jean-Claude Marcourt zwaar onder vuur te liggen.

La Carolorégienne

Het dossier rond huisvestingsmaatschappij La Carolorégienne, omtrent fraude en schriftvervalsing, was de aanleiding voor een grote kuis binnen de PS in Charleroi. Het hele schepencollege werd in 2005 in de nasleep van de affaire ontslagen en ook toenmalig Waals-minister president en burgemeester van Charleroi Jean-Claude Van Cauwenberghe moest een stap opzij zetten. Wonderboy Paul Magnette werd aangesteld om opnieuw orde op zaken te stellen in Charleroi.

Toenmalig voorzitter Elio Di Rupo riep na het ontslag van Van Cauwenberghe een speciaal congres bij elkaar. “Ik ben de parvenu’s spuugzat. Er is geen plaats voor parvenu’s in de PS”, klonk het toen.

In 2010 werd voormalig PS-schepen van Charleroi Claude ‘Despi’ Despiegeleer in de zaak veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan een deel met uitstel. Despiegeleer was de beheerder van de huisvestingsmaatschappij. Er werden onder meer valse bestelbonnen ontdekt waarvan de plaats en datum niet overeenstemden met de realiteit. Er werd bijvoorbeeld een verwarmingsketel van 6.000 euro geïnstalleerd in het buitenverblijf van Despiegeleer in het Franse Carcassone.

Voormalig PS-senator Francis Poty en de voormalige PS-schepenen Serge Van Bergen en André Liesse kregen zes maanden cel met uitstel en 2.750 euro boete.

Charleroi

De PS-afdeling van Charleroi maakte zich ook in andere dossiers schuldig aan grootschalige fraude. Na het gedwongen ontslag van Jean-Claude Van Cauwenberghe werd Jacques Van Gompel aangesteld als burgemeester van de Waalse stad. Die laatste werd niet veel later echter opgepakt.

Procureur des konings Christian De Valkeneer verklaarde in 2006 dat de aanhouding van Van Gompel gerechtvaardigd was “wegens de ernst en de duur van de feiten”. Het systeem om overheidscontracten toe te wijzen zonder openbare aanbestedingen zou al minstens tien jaar toegepast zijn geweest. Van Gompel deed niets tegen de praktijken. Meer zelfs, hij zou geprobeerd hebben om ze te verdoezelen.

Jean-Claude Van Cauwenberghe. Foto: BELGA

Sponsors van verschillende sportclubs in Charleroi kregen opdrachten van de stad toegeschoven. Ambtenaren splitsten die dossiers in meerdere delen op, zodat de bedragen onder een bepaalde drempel bleven. Op die manier kregen bedrijven bouwwerven en contracten toegewezen zonder dat een openbare aanbesteding moest worden uitgeschreven. Voor die contracten werd ook te veel betaald.

In 2007 ontdekte Eric Wartel, de nieuwe gemeenteontvanger van de stad, een zwarte kas. Hij vond een koffer met daarin zo’n 2.600 euro en een bankrekening met 5.000 euro die niet in de boekhouding van de gemeente stond. Het geld uit de zwarte kas kwam van Europese en federale subsidies en werd vooral gebruikt om reizen te maken in het kader van de internationale betrekkingen van de stad.

De bankrekening werd in 1993 geopend toen Van Cauwenberghe burgemeester was in Charleroi. Ook zijn opvolger Van Gompel zou de rekening nog gebruikt hebben.

Anne-Marie Lizin

De Waalse politica Anne-Marie Lizin was de eerste vrouwelijke parlementsvoorzitter die ons land ooit gekend heeft. Ze leidde de senaat van 2004 en 2007. Verder zal ze vooral herinnerd worden als PS-burgemeester van Hoei.

Ze kwam echter in opspraak toen bleek dat ambtenaren in 2006 tijdens hun diensturen haar verkiezingsdrukwerk rondbrachten. In maart 2015 werd ze hiervoor door het hof van beroep veroordeeld tot één jaar cel met uitstel, een boete van 1.100 euro en een verbod op het uitoefenen van elke openbare functie gedurende vijf jaar. Het cassatiegeding tegen die veroordeling werd uiteindelijk verworpen. Lizin werd ook beschuldigd van valsheid in geschrifte, maar ging in die zaak wel vrijuit.

Na haar ontslag als burgemeester had ze het moeilijk afscheid te nemen van de functie. Zo reed ze met opzet de wagen van haar opvolgster aan. Ze overwoog nog even een terugkeer met een eigen partij, maar zag daar uiteindelijk van af. Lizin bleef tot het einde volhouden dat ze het slachtoffer was van “een groot onrecht”, dat gebaseerd was op “een valse getuigenis”. Ze overleed onverwacht in oktober 2015.

Michel Daerden en zoon

Hij kreeg de bijnamen ‘Papi’ en ‘Kameraad Porsche’ en haalde de internationale pers met een dronken optreden in de Senaat, maar Michel Daerden zorgde samen met zijn zoon Frédéric ook voor een financieel schandaal.

Daerden stond naast zijn politieke carrière ook jarenlang aan het hoofd van revisorenkantoor DC&Co, dat hij in 2001 voor 7,43 miljoen euro verkocht aan zijn zoon Frédéric. Ook politiek actief bij de PS. Daerden werd toen Waals minister van begroting en had een aantal controle-opdrachten toegekend aan het revisorenkantoor.

Michel Daerden. Foto: Belga

Volgens La Libre Belgique ging het ondermeer om de toewijzing van de controle van de boekhouding van de Waalse dienst voor arbeidsbemiddeling Forem. Ook de controle van de boeken van Ecureuil, het pensioenfonds van de ambtenaren van de Franstalige gemeenschap, ging naar DC&Co. Als minister van begroting had Michel Daerden de voogdij over het pensioenfonds Ecureuil.

Volgens de wet op de openbare aanbestedingen is er automatisch sprake van belangenvermenging als een contract naar een naaste verwante gaat, zoals in dit geval Michel Daerden en zijn zoon.

PS-voorzitter Elio Di Rupo verwijderde toen alle foto’s van Daerden van zijn Facebook-pagina. Daerden werd in 2011 afgezet als burgemeester van Ans doordat een deel van de PS een meerderheid tegen hem vormde. Hij overleed op 5 augustus 2012 na een hartaanval in Frankrijk.

Agusta-Dassault

Agusta en Dassault. Twee bedrijven: een Italiaans en een Frans. Twee firma’s die eind jaren tachtig in ons land legerbestellingen in de wacht sleepten. Alle twee betaalden ze “commissielonen”. En dat geld, of minstens een deel ervan, kwam terecht bij de SP (voor Agusta én Dassault) en bij de PS (Dassault).

De Luikse onderzoeksrechter Véronique Ancia werd in januari 1993 belast met een onderzoek naar mogelijke corruptie bij de aankoop van de legerhelikopters. Uiteindelijk slaagde ze er niet in te bewijzen dat geld van Agusta bij de PS terechtkwam. Langs SP-zijde kwam het helikoptergeld wel in beeld.

Georges Cywie, de Belgische vertegenwoordiger van de Italiaanse helikopterbouwer, werd een eerste keer opgepakt in februari 1993, later nog eens, in 1995. Cywie was lange tijd een verdachte in het Agusta-dossier. De Luikse speurders meenden dat hij degene was die enkele sleutelfiguren bij de Franstalige socialisten kon beïnvloeden ten gunste van Agusta. Zijn naam werd al vlug gekoppeld aan die van de beruchte PS’er Guy Mathot. Cywie ging echter vrijuit.

Het hoogtepunt in de Agusta-zaak volgde in januari 1994. Drie PS-ministers -- de “drie Guy’s” -- namen op dezelfde dag, de een na de ander, ontslag: eerst Guy Coëme (als vice-premier en minister van Landsverdediging in de federale regering-Dehaene), daarna Guy Mathot (Waals gewestminister), en ten slotte Guy Spitaels (Waals minister-president).

In het proces belandden uiteindelijk twaalf mensen op de beklaagdenbank. Naast de socialistische kopstukken Guy Spitaels, Guy Coëme en Willy Claes ging het onder meer om de Franse topindustrieel Serge Dassault, de gewezen adjunct-nationaal secretaris van de SP Luc Wallyn en de gewezen PS-penningmeester Etienne Mangé.

André Cools.

Alle twaalf werden schuldig bevonden. Claes kreeg met drie jaar voorwaardelijk de zwaarste straf. Spitaels en Coëme krijgen elk twee jaar voorwaardelijk. Het drietal kreeg ook een boete en verloor voor vijf jaar hun politieke rechten en burgerrechten.

Cools en Van der Biest

Wat nu het Agusta-Dassault-dossier heet, vloeit oorspronkelijk voort uit het onderzoek naar de moord, in juli 1991, op PS-peetvader André Cools. Onmiddellijk na diens dood werd druk gespeculeerd over de mogelijke drijfveer voor de moordaanslag; een motief dat nog altijd niet is achterhaald. Volgens een van de vele geruchten wist de Luikse PS-peetvader-met-vele-vijanden van het helikoptersmeergeld van Agusta en was hij van plan te praten.

Minister van Staat en burgemeester van Flémalle Cools werd op 18 juli 1991 op de parking van een appartementsgebouw in de Luikse gemeente Cointe van dichtbij doodgeschoten. Zijn vriendin Marie-Hélyne Joiret die bij hem was, raakte zwaargewond.

Het duurde jaren voor men de vermoedelijke daders kon arresteren. Uit het onderzoek bleek dat het om een politieke moord ging. Opdrachtgever zou Alain Van der Biest (PS) geweest zijn. Hij zag zijn politieke carrière gedwarsboomd door Cools en wilde wraak nemen. De eigenlijke opdrachtgevers waren enkele kabinetsmedewerkers, onder wie Richard Taxquet. De uitvoering zelf was in handen van enkele Luiks-Italiaanse maffiosi en van twee Tunesische huurdoders.

Van der Biest verscheen nooit voor de rechter want hij pleegde op 17 maart 2002 zelfmoord. Al bleef Taxquet erbij dat Van Der Biest, in tegendeel tot wat wordt aangenomen, geen zelfmoord heeft gepleegd.