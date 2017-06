Brad Pitt haalt stevig uit naar Donald Trump...In een weerbericht

De Australische komiek Jim Jefferies geeft in zijn programma The Jim Jefferies Show een cynische kijk op de actualiteit. Brad Pitt was te gast in de eerste aflevering en speelde een weerman die voorspelde dat de wereld “geen toekomst” had. Deze uitspraak komt er als reactie op de uittrede van de VS uit het klimaatakkoord.

“De wereld is nog altijd aan het worstelen met Donald Trump die uit het klimaatakkoord van Parijs is gestapt. Om het er nog een keer over te hebben, is hier onze weerman”, zegt Jefferies. Brad Pitt verschijnt daarna op het toneel met een oranjebruin kostuum en begint het einde van de wereld te voorspellen. De acteur duidt zowat heel de landkaart aan en zegt dat “het er een heel pak warmer zal worden”. En als toekomstvoorspelling geeft hij “er is geen toekomst” als kort en bondig antwoord.