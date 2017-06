Transferoverzicht Jupiler Pro League zomer 2017

Laatste update: 19 juni, 17u00

KAA Gent

IN: Mamadou Sylla (AS Eupen, gekocht)

Aboubakary Koita (ASV Geel, gekocht)

Ricardo Avila (FC Chorrillo, gekocht)

Giorgi Beridze (AS Trencin, einde huurperiode)

Marko Poletanovic (Rode Ster Belgrado, einde huurperiode)

Peter Olayinka (Dukla Praag, einde huurperiode)

Siebe Horemans (OH Leuven, einde huurperiode)

Lucas Schoofs (OH Leuven, einde huurperiode)

Serge Tabekou (OH Leuven, einde huurperiode)

Gustav Wikheim (FC Midtylland, einde huurperiode)

Simon Diédhiou (Moeskroen, einde huurperiode)

Hatem Elhamed (FC Ashdod, einde huurperiode)

Jérémy Taravel (FC Sion, einde huurperiode)

Boubakar Diallo (RC Gent, einde huurperiode)

Franko Andrijasevic (Rijeka, gekocht)

UIT: David Hubert (?, einde contract)

Jari Vandeputte (?, einde contract)

Serge Tabekou (Union, einde contract)

Brian Vandenbussche (?, einde contract)