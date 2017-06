Vierjarig jongetje verdrinkt een week nadat hij ging zwemmen

Ook al was het al een week geleden dat Francisco Delgado III was gaan zwemmen, toch stierf hij zaterdag door verdrinking. De ouders van de 4-jarige jongen uit de Amerikaanse staat Texas zijn in shock: “We dachten dat hij gewoon buikpijn had.”

Het was een gezellig zwempartijtje voor de vierjarige Francisco. Hij had gespeeld, gespetterd, gelachen met zijn vriendjes. Er leek helemaal niets mis te zijn, aangezien het jongetje niet te lang onder water was geweest. Toen hij thuiskwam voelde hij zich perfect. Niemand kon vermoeden dat het zo ging mislopen.

Geen virale infectie

De week die daarop volgde, voelde Francisco zich heel wat minder goed. Hij had diarree en moest steeds braken. “Een virus. Een gewoon virus”, zo dachten zijn ouders Tara en Francisco Junior. Maar omdat de jongen echt pijn had, besloten ze naar de dokter te gaan, op controle.

Toen de pijn niet overging, stuurden de artsen het vierjarige jongetje naar het ziekenhuis in Texas. Daar bleef de jongen steeds meer en meer pijn krijgen. “Tot hij plots zijn ogen open deed, naar ons riep dat hij pijn had, voor een laatste keer ademde en stierf”, vertelt zijn vader geëmotioneerd aan ‘The Sun’.

Week later verdronken

Later bleek dat de jongen een slachtoffer was geworden van “late verdrinking”. Dat wil zeggen dat het kleutertje, in zijn geval dagen later, pas de gevolgen van de verdrinking had ondervonden. Dat kan ook voorvallen wanneer iemand enkel per ongeluk een slokje water binnenkreeg, maar dat verkeerdelijk in de longen terechtkwam.

Als er water in de longen komt, dan raken de longblaasjes beschadigd door de aanwezigheid van vocht. Daardoor ontstaat er een ontstekingsreactie. Eerst worden de slachtoffers benauwd, nadien krijgen ze overal pijn en raken ze ook vooral vermoeid. Omdat ze benauwd zijn, kunnen ze niet goed ademen en kan het ook zijn dat de hersenen te weinig zuurstof krijgen, wat dan weer een hele reeks andere negatieve gevolgen in gang zet.

Waarschuwing

“Een zeldzame zaak”, zo laat de politie van Texas weten op hun Twitteraccount. Zonder behandeling kan je door late verdrinking sterven, als gevolg van zuurstofgebrek. In Francisco’s geval duurde dat een week. Zijn ouders willen nu zijn verhaal zo ver mogelijk verspreiden, zodat ouders gewaarschuwd zijn voor dit type verdrinking en de symptomen kunnen herkennen. “Zodat niemand dit verdriet en deze schok ooit moet meemaken.”