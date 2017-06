“Wilmots zei dat Duivels overschat worden”

Bijna een jaar na het ontslag van Marc Wilmots komt Mehdi Bayat, lid van de Technische Commissie van de voetbalbond, nog eens terug op die drastische ingreep. Bayat geeft aan dat het ook voor Wilmots zijn gevoel einde verhaal was.

“In een gesprek heeft hij me toen gezegd dat deze generatie Duivels tegen zijn limiet is aangebotst”, aldus Bayat vandaag in La Dernière Heure. “Hij zei dat we deze ploeg overschatten. Ik ben niet akkoord en heb hem dat ook gezegd. We moeten ons ervan bewust zijn dat we ongelooflijk veel kwaliteit in handen hebben. Wij als bond moeten er dus alles aan doen opdat ze in de beste omstandigheden en met het volle vertrouwen erin geloven dat ze kunnen winnen.”

Nog volgens Bayat zal er een oplossing worden gevonden voor de premie- en portretrechtendiscussie waar bond en Duivels geen akkoord over vinden.