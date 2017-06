Goed nieuws voor David Goffin

David Goffin (ATP-12) zag vorige week vrijdag zijn Roland-Garros vroegtijdig eindigen door een enkelblessure. De 26-jarige Luikenaar hoopt om zo snel mogelijk de trainingen te kunnen hervatten en hoopt ook nog altijd om op tijd fit te geraken voor Wimbledon. Dat verklaarde zijn entourage donderdag na nieuwe medische onderzoeken.

Goffin, die maandag naar de dertiende plaats op de ATP-ranking zal zakken, stond in zijn wedstrijd van de derde ronde tegen de Argentijn Horacio Zeballos (ATP-65) 5-4 voor in de eerste set, maar was genoodzaakt de strijd te staken na een struikelpartij over een doek op het uiteinde van het terrein.

Nader onderzoek in het ziekenhuis bracht geen ernstige letsels aan het licht, maar Goffin werd toch gedwongen om enkele dagen rust te nemen door een zware spierblessure. De Belgische nummer een zal vanaf maandag zijn revalidatieoefeningen in het zwembad kunnen starten, als daar na de echografie van vrijdag groen licht voor gegeven wordt.

Zijn entourage is optimistisch over de kansen van Goffin om Wimbledon te halen, het derde grandslamtoernooi van het seizoen. “De zwelling van zijn enkel is op een week tijd goed afgenomen en de dokters zijn erg tevreden”, klinkt het.

Het toernooi van Wimbledon gaat op 3 juli van start. .