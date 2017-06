Om stil van te worden: jongen barst in tranen uit wanneer hij laatste verjaardagscadeau van overleden vader krijgt Video: Facebook

Het waren woensdag zeer emotionele momenten voor het gezin van Johnathon Crow uit Michigan. De zestienjarige kerel vierde toen voor de eerste maal zijn verjaardag zonder zijn vader. Wat de jongen echter niet wist, was dat zijn vader voor zijn dood nog een allerlaatste geschenk voor hem had gekocht dat hij ongetwijfeld nooit zal vergeten.

Johnathon werd geblinddoekt voor hij het cadeau kreeg Foto: Facebook: Chandler Mae Crow

Het was zijn oudere zus Chandler Mae Crow die hem woensdag naar de enorme verrassing begeleidde. Ze haalde Johnathon op na schooltijd, blinddoekte hem en bracht de kerel naar een muziekwinkel. Daar kreeg hij eerst een kaartje toegestopt die zijn vader voor hem had klaargelegd. “De gelukkigste momenten, de beste vrienden en familie, de mooiste herinneringen, ... hopelijk maken ze allemaal een speciaal deel uit van jouw verjaardag”, stond er onder meer op te lezen.

Nadien volgde het grote moment. Enkele werknemers in de winkel haalden plots een grote zwarte tas boven terwijl Johnathon verbijsterd voor zich uit keek. Eens de zak werd geopend, kreeg hij het cadeau te zien: een prachtige elektrische gitaar die zijn vader een maand voordien voor hem had gekocht. Overmand door emoties barstte hij spontaan in tranen uit.

Chandler Mae postte haar foto’s en video nadien op Facebook, waar ze al na amper enkele uren miljoenen keren werden bekeken. Voor velen waren de beelden dan ook erg emotioneel, al had iedereen nadien wel dezelfde hartverwarmende conclusie getrokken: Johnathon had een fantastische vader. “Gelukkige verjaardag makker, papa is trots op jou”, schreef Chandler Mae nog bij de beelden.