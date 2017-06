Prognoses Britse verkiezingen: partij Theresa May verliest meerderheid

De laatste projecties van de Britse zenders BBC en Sky bevestigen dat de Conservative Party het moeilijk zal hebben om aan de helft van de zetels te komen. Uit hun voorspellingen blijkt dat de Tories het wellicht met een paar zetels te weinig moeten stellen.

De Britse zenders BBC en Sky hebben de resultaten van de exitpolls vannacht aangevuld met de voorlopige resultaten. Op basis daarvan schat BBC dat de Conservatieven 318 zetels zullen binnenhalen, 13 zetels minder dan twee jaar geleden en net niet genoeg voor een meerderheid. Voor Labour voorspelt de Britse openbare omroep 267 zetels.

De Conservatieven blijven wel de grootste partij. Oppositiepartij Labour van Jeremy Corbyn zou 267 zetels halen. Dat zijn er 35 meer dan in 2015. De liberaal-democraten stijgen van acht naar elf. De Schotse nationalisten daarentegen lijken ook een zware klap te krijgen. Ze zakken van 56 naar 32 zetels. De Groenen behouden hun zetel. Voor het eurosceptische UKIP wordt geen enkele zetel voorspeld.

Jeremy Corbyn, de leider van Labour, vindt dat Theresa May moet opstappen. Premier May hield in haar toespraak nog een slag om de arm, door te benadrukken dat alle stemmen nog niet geteld zijn. ‘Dit land heeft stabiliteit nodig. Als de Conservative Party de meeste stemmen en de meeste zetels binnenhaalt, dan zullen we onze rol opnemen om die stabiliteit te verzekeren’, zo klonk het.

Serieuze tegenvaller voor May

Als dat resultaat bevestigd wordt, is dat een serieuze tegenvaller voor eerste minister Theresa May. Zij had op 18 april de vervroegde verkiezingen uitgeschreven om met een bredere steun in het Lagerhuis aan de onderhandelingen over de Brexit te kunnen beginnen.

LEES OOK: May fel bekritiseerd om “catastrofale fout”

Een belangrijke kanttekening is dat de Conservatieven bij de verkiezingen van twee jaar geleden ook maar 316 zetels kregen in de exitpolls. Maar de in de officiële uitslag wist de partij uiteindelijk wel nog aan de absolute meerderheid te komen. Het is dus nog niet zeker dat er een hung parliament komt.

Tories slagen er niet in "strijddistricten" binnen te halen

De voorlopige officiële uitslagen bevestigen vrijdagmorgen dat de Britse Conservative Party er niet in slaagt de gewenste vooruitgang te boeken. Verschillende districten die de partij op Labour had willen veroveren, zijn in handen van de sociaaldemocraten gebleven.

Rond 5.45u uur (Belgische tijd) zijn de officiële uitslagen van meer dan 500 van de 650 districten al bekend. De Tories en Labour hadden toen allebei net 220 zetels binnengehaald.

Toch stond Labour een groot deel van de nacht op voorsprong. De Conservative Party slaagde er bijna niet in districten te veroveren waarop ze haar zinnen had gezet: zowel Wrexham (Wales), Darlington (noordoosten van Engeland) als Tooting (zuiden van Londen) bleven in handen van Labour. Dat lijkt te bevestigen dat de Conservative Party er niet in slaagt om de landslide te verwezenlijken waar premier Theresa May op gehoopt had toen ze vervroegde verkiezingen aankondigde.

Labour wist daarentegen wel het district Vale of Clwyd (Wales) op de Tories te heroveren. Voorts wonnen zowel de Conservatieven als de sociaaldemocraten nog een zetel ten koste van de Schotse nationalistische partij SNP.

De Schotse nationalistische partij SNP lijkt de belangrijkste verliezer te worden. Zij wist tot nu toe 31 zetels binnen te halen, 18 minder dan bij de vorige verkiezingen.

LEES OOK: Koers pond zakt na bekendmaking exitpolls