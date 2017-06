Onze chef voetbal verklaart waarom Club Brugge voor de onervaren Leko koos

Het was dus zand in de ogen strooien. Club Brugge heeft straks op de eerste training wel degelijk een nieuwe trainer. Wie gisteren had durven ­zeggen dat dit Ivan Leko zou zijn, zou voor gek verklaard zijn. Een verrassing. Ivan Leko is 39 jaar en is drie jaar trainer. Hij ­degradeerde met OH Leuven, was assistent in Griekenland en deed het dit seizoen na Nieuwjaar en in Play-off 2 uitstekend met STVV.