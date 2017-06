Fans reageren wel erg afwachtend op verrassende keuze Club Brugge

Ivan Leko is de nieuwe coach van Club Brugge en dat verrast iedereen, ook de fans. Die reageren overwegend negatief op sociale media. Een poll op onze site geeft eenzelfde beeld: 60% van de stemmers gelooft dat Club een foute keuze maakt met Leko.

Ik was een grote fan van de speler Ivan Leko, maar voor de positie van coach bij FCB had ik toch liever De Boer of Mazzu gezien...