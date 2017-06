Goed nieuws voor Cara-fans: schaarste van Cara Pils is voorbij

Het heeft even geduurd maar de Cara Pils-schaarste lijkt voorbij.

De rekken in Colruyt worden opnieuw aangevuld. “Omdat de voorraden ook weer snel uitgeput raken, moeten we nog wat bijbenen”, zegt persverantwoordelijke Silja Decock. “Vanaf volgende week draaien we weer op volle toeren.”

In tegenstelling tot de Belgische supermarktketen doet de brouwer minder geheimzinnig over de schaarste. Het goede weer, waardoor mensen massaal bier drinken, en een probleem met de verpakking deden de aanvoer van Cara stokken, klinkt het bij brouwerij Saint-Omer in Pas-de-Calais.