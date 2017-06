Playboymodel (27) krijgt groot verrassingsfeest voor eerste huwelijksverjaardag, al is er één klein probleempje

Xenia Deli, een bekend 27-jarig Playboymodel dat zelfs meespeelde in een clip van Justin Bieber, vierde onlangs feest omdat ze één jaar getrouwd is met de 63-jarige miljonair Ossama Fathi Rabah Al-Sharif. Hij had een verrassing georganiseerd voor zijn echtgenote, al was er één klein probleempje.

Het koppel trouwde in juni vorig jaar op het Griekse eiland Santorini en omdat dat intussen een jaar geleden is, wilde haar echtgenoot zijn vrouw stevig in de bloemetjes zetten. Op een filmpje dat Xenia met haar 750.000 volgers op Instagram deelde, lijkt hij in zijn opzet geslaagd.

Het huis is volgestouwd met ballonnen, slingers en bloemen. Een gitarist zorgt voor begeleiding met een romantische serenade. Ja, de zakenman leek aan alles gedacht te hebben. Aan alles, behalve dan... dat hij er zelf niet bij was. Al-Sharif heeft een drukke agenda en zit vaak in Egypte voor zaken.

Er lijkt wel beterschap op komst. Al-Sharif en Deli zouden aan het proberen zijn om een kindje te krijgen, en eens Deli zwanger is, zal het paar naar verluidt veel meer tijd samen doorbrengen.

