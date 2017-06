Als je rustig op wandel bent en je ziet een man een vrouw slaan, grijp je in? Of wanneer een vrouw met haar man slaags raakt? En maakt het een verschil? Die vraag stelde één-programma ‘Typisch mensen’ zich en nam de proef op de som. Ze stuurden twee acteurs de straat op voor een echtelijk dispuut. Slechts 2 mensen grepen in.