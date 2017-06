Dit wordt de hipste beautytrend deze zomer

Watermeloenen dienen al lang niet meer enkel en alleen om op te eten. Ze zijn een favoriete print op kleding en interieuraccessoires en nu duiken ze ook op op de sociale media van make-up artiesten. De gekste trend deze zomer? Watermeloenen op je ogen en lippen!

Make-up artists op Instagram kijken duidelijk heel erg hard uit naar de zomer. Overal op sociale media duiken foto's op van watermeloenen op ogen en lippen.

Ragnhild Skjeldness, een 23-jarige make-up artist uit Noorwegen, vertelt aan beautywebsite Allure dat ze de zomer heel erg associeert met watermeloen. "Ik ben er gek op en zou een hele meloen op mijn eentje kunnen eten. Mijn kleine zusje vroeg me waarom ik mijn make-up niet kon baseren op mijn lievelingsfruit, en ik vond dat eigenlijk wel een leuk idee. Ik heb eens geëxperimenteerd met watermeloenroze op mijn oogleden en zo is het begonnen."

Om de perfecte driehoek op haar ooglid te maken, helpt tape. Voor de roze kleur gebruikt ze oogschaduw of zelfs vloeibare lipstick. De 'zaadjes' maakt ze met vloeibare eyeliner. Nog wat groene oogschaduw onderaan en mascara op, en je loopt deze zomer rond met een hippe watermeloen op het gezicht.



De zomertrend is in elk geval gezet. Opvallen doe je deze zomer met #watermelonmakeup, een watermeloen dus op je ogen of zelfs je lippen.

