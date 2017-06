Vijf internationale carrièretips van een Vlaamse ceo

Tom Leemans, een Vlaamse veertiger, staat aan het hoofd van Mars Chocolate in Frankrijk. Tom is er niet alleen ceo, maar ook het gezicht van Mars in Frankrijk: goed voor tien vestigingen, waaronder acht fabrieken en 4.200 medewerkers. Carrièretips van een Belgische ceo in Frankrijk.

Negen verschillende jobs in vier verschillende landen. En 24 jaar bij eenzelfde werkgever. Dat is in een notendop de loopbaan van Tom Leemans bij Mars, een multinational bekend van onder meer merken als M&M’s, Whiskas en Uncle Ben’s. We praatten met Leemans, die zijn eigen carrière kenmerkt aan de hand van een aantal adviezen.

1. Investeer in jezelf

Tom Leemans werkte eerst 14 jaar bij Mars in België, waarin hij een brede waaier van sales- en (trade)marketingfuncties doorliep in de drie productcategorieën: petcare, chocolade en rijst & sauzen. “Multisales België is de perfecte school om de business te leren kennen: dicht bij de klanten, de consumenten en de medewerkers”, vindt Leemans.

Leemans kreeg de ondersteuning van de long term learning-aanpak die bij Mars op alle niveaus wordt gehanteerd, via onder meer de eigen Mars University. Na de opgebouwde ervaring en competenties achtte het bedrijf hem klaar voor een eerste buitenlandse opdracht. “In 2008 kreeg ik de kans om naar het buitenland te gaan. Ik kon directeur marketing petcare in Duitsland worden. Een markt die zowat vijf keer groter is dan de Belgische.”

2. Carrière maak je samen

Toen ze vanuit Duitsland vroegen of hij de functie van directeur marketing petcare wilde opnemen, kreeg Leemans de kans om eerst met zijn echtgenote een weekend naar Bremen te gaan om de stad te verkennen en het aan te voelen. “Dat hebben we gedaan, waarna we gezamenlijk besloten om als familie de stap te zetten. Mijn twee kinderen gingen er voor het eerst naar een internationale school”, vertelt hij.

Na vervolgens een opdracht als general manager van Mars Zwitserland, kwam Leemans aan het hoofd van ‘Mars Chocolate France’ aan de Elzas bij Straatsburg. Hij is er verantwoordelijk voor zowel de sales- en marketingstrategie in Frankrijk alsook voor belangrijke productiesites: de grootste M&M’s-pindafabriek van de wereld of de enige Mars-ijsfabriek in Europa. Hij is in Frankrijk ook de coördinerende general manager, wat betekent dat hij alle Franse vestigingen van Mars vertegenwoordigt naar de buitenwereld.

Zijn carrière is het resultaat van een gezamenlijk project, zo benadrukt hij. “Want een carrière maak je samen met je partner en gezin.” Door dit internationale parcours spreken Toms kinderen intussen al verschillende talen zoals Duits, Frans en Engels. “Alleen het Antwerps zijn ze nog niet zo goed machtig”, zegt hij lachend.

3. Leef in het nu

Dat is een van de grote levensmotto’s van Leemans: leef en geniet in het nu. “Uiteraard moet je wel ambitieus zijn en toekomstgericht denken en handelen, maar je moet evenveel genieten van de momenten zelf. En in het moment ook zo veel mogelijk waarmaken”, zegt hij. “Sommige mensen raken teleurgesteld en ongelukkig omdat ze hun dromen niet meteen gerealiseerd zien. Dat is jammer.”

4. Kies voor de juiste werkgever

Tom werkt al bijna zijn hele carrière voor dezelfde werkgever. “Dat is geen toeval. Mars is enerzijds een multinational waarin groeien en winst maken onontbeerlijk zijn. Dat hoort erbij, de kortetermijndoelstellingen moeten uiteraard behaald worden. Anderzijds zijn we ook nog altijd een familiebedrijf met privékapitaal, dus niet beursgenoteerd. De Mars-familie denkt niet in termen van het volgende kwartaal, wel in functie van de volgende generatie”, beweert hij.

5. Sta voor je waarden

Bij Mars staan enkele waarden voorop die door elke werknemer (‘associate’ in het Mars-jargon) wereldwijd worden onderschreven: van kwaliteit, efficiëntie en wederkerigheid tot vrijheid en verantwoordelijkheid.

“Een Mars-kantoor is wereldwijd herkenbaar: een open landschap zodat iedereen gemakkelijk aanspreekbaar is en geen visuele tekenen van hiërarchie. Hier in Frankrijk is dat niet anders, ik zit zelf centraal tussen de andere associates. Niemand heeft een eigen parkeerplek en iedereen eet samen in het bedrijfsrestaurant. En de M&M’s-karakters begroeten je wanneer je binnenkomt.”

