Ivanka Trump droeg een goedkope jurk en dat maakt de tongen los

Ivanka Trump werd in het Witte Huis gefotografeerd in een gewone jurk uit een winkelketen die ze ook nog eens afgeprijsd kocht. De miljonaire droeg dus geen dure designerjurk, zelfs geen jurk van haar eigen modemerk en dat is toch wel opmerkelijk.

Op internet wordt druk gespeculeerd waarom Ivanka Trump gespot wilde worden in een goedkope jurk uit de collectie van Victoria Beckham die ze kocht voor 17 euro bij winkelketen Target.

Een bericht gedeeld door Ivanka Trump Updates 40k (@ivankaupdates) op 5 Jun 2017 om 9:06 PDT

Het lijkt erop dat ze minder als steenrijke dochter van en meer als gewone vrouw geassocieerd wil worden. "Door zo op foto's te verschijnen zal het Amerikaanse volk zich in elk geval meer in haar herkennen", schrijft de Britse nieuwswebsite Business Insider. Ook Michelle Obama kwam regelmatig in het nieuws met kleren van Target of een ander goedkoper modemerk.



Andere websites, zoals New York Post, zien het als een krachtige manier om zich af te zetten tegen haar stiefmoeder Melania, die recent nog met een peperdure Dolce&Gabbana-jasje in Sicilië in opspraak kwam.

Recent zette Ivanka zich ook nog af tegen de beslissing van haar vader om zich terug te trekken uit het klimaatakkoord van Parijs, dus de keuze voor de goedkope jurk zou ook wel eens een krachtig politiek statement tegen de huidige Trump-administratie kunnen zijn. Die grotere afstand tussen vader en dochter ziet ook Daily Mail.

Huffington Post juicht de kledingkeuze van Ivanka Trump in elk geval toe "en hoopt meer van dat in de toekomst te zien".