Amal Clooney beviel in een luxekamer van 10.000 euro

Amal beviel eerder deze week van de gezonde tweeling Ella en Alexander Clooney en deed dat duidelijk in stijl. Na de bevalling herstelt de mama in de Londense luxematerniteit The Kensington Wing. Kate Middleton verbleef eerder ook al in de luxesuite die 10.000 euro per nacht kost.

Kersverse mama's met wel wat geld kiezen graag voor Guy Thorpe-Beeston, een van de beste gynaecologen ter wereld, en de Londense luxematerniteit The Kensington Wing. Net als Kate Middleton, beviel ook Amal Clooney bij deze dokter en herstelt ze na de bevalling in een van de luxesuites.

In de suite kan je een fles champagne bestellen van bijna 90 euro of gerookte zalm kiezen als ontbijt, mocht je daar zin in hebben. Het menu is à la carte. Er is een dubbel bed, een gigantische tv, wifi en een goed uitgekozen selectie zeepjes en crèmes. Papa's kunnen ook blijven slapen in een heel comfortabel bed of even uitrusten in de privé-lounge.

Op de website van The Kensington Wing wordt een verblijf op deze materniteit omschreven als een 'exclusieve en luxueuze materniteitbeleving'. Een nachtje kost dan ook al snel 10.000 euro.

Niet alleen Kate Middleton, maar ook Cheryl en Liam Payne verbleven drie maanden geleden nog in deze luxematerniteit.