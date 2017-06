Voor deze beloftevolle schoonheidsprinses lag de wereld aan haar voeten. Nu staat ze terecht voor moord

Succesvolle fotoshoots, belangrijke prijzen op missverkiezingen en een achterban van trouwe fans. De wereld lag aan de voeten van de 22-jarige Laurie Phan uit Canada. Tot dinsdag, toen haar dromen van de ene op de andere dag in rook opgingen. Het meisje is officieel beschuldigd van moord en bevindt zich momenteel in de gevangenis.

Lauries leven was er eentje waar heel wat meisjes van haar leeftijd jaloers over zouden zijn. Zo deed ze mee in de tv-show rond de missverkiezing voor ‘Miss Asia Toronto’ en prezen heel wat fans haar topkwaliteiten als model. Iedereen was zo enthousiast dat Phan besloot om te stoppen met haar studies als verpleegster en haar grootste droom na te streven: een model worden.

Al snel bouwde ze, als 19-jarige, een indrukwekkend portfolio op bij modellenbureau ‘Model Mayhem’. “Ik heb niet veel ervaring, maar ik ben heel gemotiveerd en doortastend”, schreef ze destijds in haar eigen biografie. Heel wat agentschappen waren aangenaam verrast toen ze met Phan konden werken. Ook Phan kon haar geluk niet op. De ene glamoureuze selfie na de andere verscheen op haar Instagramaccount.

Van haar voetstuk gevallen

Maar van de ene dag op de andere viel het beloftevolle model van haar voetstuk. Op 16 april verdween de ondertussen 22-jarige Phan van de radar. Geen Instagrampost, geen nieuws. Het meisje was nergens te vinden. Haar vrienden en familie, die haar omschreven als “vriendelijk” en “lief”, hoorden niets meer van haar. Achteraf bleek dat ze weken op straat zou leven.

Tot dinsdag 6 juni 2017. Toen gaf ze zich over aan de politie. Die was immers al een tijd naar haar aan het zoeken en had in een wijdverspreid opsporingsbericht gezegd tegen het publiek dat ze Phan beter niet konden benaderen, omdat ze als “gevaarlijk” werd beschouwd.

Meedogenloos neergeschoten

Waarom? Volgens de inspecteurs is het jonge model medeverantwoordelijke voor een moord op de 27-jarige Noel Williams in Markham in Canada op 10 februari ’s nachts. De vader van een jong kindje werd neergeschoten door twee daders in een voorbijrijdende wagen met een halfautomatisch wapen, zo vertelden getuigen. De hulpdiensten kwamen nog in allerijl ter plaatse, maar ze konden Williams niet meer redden. De jongeman stierf dezelfde dag nog met zijn familie rondom zich aan zijn verwondingen in het ziekenhuis.

Maar wat bezielde Phan om de man neer te schieten? En wat was haar relatie met de 29-jarige Jasper Atienza, die ook beschuldigd werd van de moord op de man. Voorlopig houdt ze de lippen stijf op elkaar. De politie voert nog steeds een grootschalig onderzoek naar de motieven en de omstandigheden van de moord.