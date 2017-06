Ontploffing zorgt voor een heel originele huwelijksfoto

Ons huwelijk mag best nog wat vuriger, moet dit Japanse koppel hebben gedacht. Op een filmpje is te zien hoe het koppel in trouwkledij poseert terwijl er achter hen een ontploffing plaatsvindt. Het koppel zelf geeft geen krimp. De Japanners trouwden al enkele jaren geleden maar wilden hun huwelijksfoto's nog eens overdoen, en vonden romantisch poseren in het park duidelijk niet spannend genoeg.

Een Japans koppel trouwde in 2015 maar wilde heel graag hun huwelijksfoto's nog eens overdoen. Ze besloten om er dan maar meteen een onvergetelijk moment van te maken. Met een heel team trokken ze naar een verlaten mijn om daar een ontploffing na te bootsen.

Hoe het koppel daar staat en geen krimp geeft terwijl er achter hen een ontploffing plaatsvindt, het lijkt een scène uit een Hollywoodfilm. Voor deze shoot en het perfecte shot was in elk geval een hele crew nodig en heel duur technisch materiaal. Het koppel had alles tot in de puntjes voorbereid en dacht er zelfs aan om goedkope namaakversies van hun trouwkleren aan te trekken die ze achteraf makkelijk konden weggooien.

Eerst zie je vuur, dan een gigantische stofwolk en het koppel beweegt niet maar blijft mooi poseren voor de fotograaf. Topacteurs!