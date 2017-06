Werken voor een start-up? Alle jobs op een rij

Het is misschien nog wat vroeg, maar wie de komende weken afstudeert, kan best al dinsdag 12 september aankruisen in de agenda. Dan vindt immers op de Corda Campus de tweede editie plaats van Inno-Tech Jobspot, een event waar alle jobaanbiedingen van de start-ups en technologische bedrijven uit de Limburgse incubatoren worden verzameld.

"Met 50 bedrijven en bijna 200 bezoekers, was de eerste editie in 2016 een echt succes”, zegt Raf Degens, directeur van Corda Campus, waar het event zal plaatsvinden. “Toen nog onder de naam Starter & Technology Job Fair wisten we heel wat jongeren én andere werkzoekenden in contact te brengen met het jobaanbod van onze startende ondernemingen. We merken dat het faciliteren van die match belangrijk is. Enerzijds hebben startende ondernemingen nog niet veel ervaring in het rekruteren van nieuwe mensen. Zij hebben niet altijd dezelfde financiële armslag om hun vacatures bekend te maken en kunnen evenmin de loonvoorwaarden bieden die de gevestigde waarden wel op tafel leggen. Ze hebben bovendien het nadeel van hun trackrecord.”

“De perceptie bij sollicitanten leeft dat de werkzekerheid groter is bij ondernemingen die al heel lang bestaan. Toch merken we dat op events zoals onze beurs, beide partijen naar elkaar toegroeien en de voordelen van werken in een start-up de bovenhand krijgen op de belemmeringen. Zo zijn er veel werkzoekenden die willen meewerken aan innovatieve ontwikkelingen, en een kick krijgen om een rechtstreekse bijdrage te kunnen leveren aan de opmars van een startend bedrijf. Velen werken ook liever in kleinere teams, waar de groepsgeest vaak hechter is omdat lief en leed met elkaar wordt gedeeld.”

>

>

>