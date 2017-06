‘Beeld over logistieke sector bijstellen’

Op vraag van Voka - KvK Kempen en het Kempens Verbond van Baanvervoerders (KVB) gaat het CVO HIK in Geel in september van start met een nieuwe praktijkgerichte opleiding 'transport- en logistiek medewerker'. Volgens Tony Bastijns, algemeen directeur van CVO HIK kan de opleiding het beeld over de logistieke sector bijstellen.

“Logistiek heeft geen sexy imago. Nochtans is het een erg innovatieve sector met heel wat boeiende functies en veel doorgroeimogelijkheden”, zegt de directeur. “De nieuwe opleiding moet zo meer mensen voor de sector warm maken en laaggeschoolden meer professionele kansen bieden.”

Als een van de snelst groeiende sectoren in de regio is hier hoge nood aan. Steeds meer distributiecentra van grotere bedrijven vestigen zich in de Kempen, terwijl bedrijven steeds meer moeite ondervinden om geschikte medewerkers te vinden. Dat maakt dat de job van logistiek medewerker in de Kempen een knelpuntberoep is geworden. Eind maart waren er voor deze functie 130 openstaande vacatures.

“Het aantal vacatures voor magazijnmedewerker bijvoorbeeld is in de regio Kempen tussen 2014 en 2016 bijna verdubbeld van 125 tot 249 openstaande jobs. Voor alle logistieke functies samen steeg het aantal beschikbare tewerkstellingsplaatsen het afgelopen jaar met 43,4 procent”, weet Renilde Craps, gedelegeerd bestuurder van Voka-KvK Kempen.

Vroegtijdige schoolverlaters

De opleiding richt zich vooral op vroegtijdige schoolverlaters. “Deze mensen kunnen twee vliegen in een klap slaan: hun middelbaar diploma halen en de specifieke modules logistiek volgen”, zegt directeur Bastijns. “In totaal zullen de studenten die de opleiding in dagonderwijs volgen 200 uren stage lopen bij bedrijven in de regio. Daarnaast kunnen mensen die al actief zijn in de logistieke sector in avondonderwijs een keuze maken uit een aantal van de logistieke modules en zich zo in een specifiek veld specialiseren”, verduidelijkt hij.

