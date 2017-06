Pas op: vanaf vanavond blaasmarathon tijdens ‘weekend zonder alcohol achter stuur’

Voor de vierde keer wordt in ons land een ‘weekend zonder alcohol achter het stuur’ georganiseerd. Vanaf vrijdag 18 uur tot maandag 12 juni om 6 uur zal de politie alcoholcontroles houden op zowel de autosnelwegen als de gewest- en gemeentewegen in het hele land. De federale wegpolitie werkt hiervoor samen met een honderdtal lokale politiezones. Dat kondigt de federale politie aan in een persbericht.