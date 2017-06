Brandweer waarschuwt voor hoverboards na explosies: "Let op waar je ze koopt"

Twee jonge West-Vlaamse kinderen waren eind vorige maand het slachtoffer van een ontplofte hoverboard. Ook in Nederland zijn er op korte tijd meerdere gelijkaardige incidenten geweest. Men wil nu onderzoeken hoe het komt dat sommige hoverboards in brand vliegen. De brandweer in ons land maant alleszins expliciet aan tot voorzichtigheid.

“We zijn op de hoogte van de problemen met ontploffende hoverboards,” laat Chantal De Pauw, woordvoerster van de FOD Economie weten. “In Nederland onderzoekt men deze problematiek momenteel. Zij proberen de oorzaak hiervan te achterhalen. Op basis daarvan zullen ze veiligheidseisen opstellen waaraan hoverboards moeten voldoen. Als uit het onderzoek blijkt dat we actie moeten ondernemen, zullen we dat ook doen.” Tegen het einde van het jaar worden de resultaten van het onderzoek verwacht.

Recent twee incidenten in Vlaanderen

De vader van de 8-jarige Sam. Foto: aft

Een jongen van slechts 8 jaar en zijn familie werden op 31 mei serieus opgeschrikt toen de splinternieuwe hoverboard van de jongen uit het niets in brand vloog.De woning van het gezin uit Beernem was zelfs tijdelijk onbewoonbaar.

“Mijn zoontje Sam wou al heel lang zo’n hoverboard”, zegt papa Alpha Camara. “Via een groepsaankoop op het internet kon ik uiteindelijk een exemplaar van 290 euro op de kop tikken voor zijn verjaardag. Hij kreeg zijn geschenk zaterdag tijdens een feestje met zijn klasgenootjes in de tuin. “

Omdat de batterij ‘s avonds plat was, legde Alpha het hoverboard aan de oplader. “Ik snap echt niet hoe dat splinternieuw toestel zomaar in brand kon vliegen”, zegt hij. “Ik zal dan ook contact opnemen met de website waarop ik het toestel kocht.”

Een 10-jarige jongen uit Sint-Baafs-Vijve beleefde eveneens de schrik van zijn leven toen hij zijn hoverboard wou opladen. Toen hij het toestel in het stopcontact stak, vloog het in brand en ontplofte het enkele keren. De brokstukken vlogen volgens de moeder meters ver, tot tegen geparkeerde wagens en zelfs over hun huis. Een buur kon de vlammen uiteindelijk doven met een brandblusapparaat en emmers water.

Oproep van de brandweer

De brandweer van Antwerpen waarschuwt dan ook om extra voorzichtig te zijn met het opladen van hoverboards. Ook is het volgens hen belangrijk waar je het toestel koopt. “Let goed op waar je je hoverboard koopt. Het is een risico om een Aziatisch namaakproduct aan te schaffen. Laad het toestel ook nooit ’s nachts op, of als je niet thuis bent,” waarschuwt de woordvoerder van de Antwerpse brandweer.