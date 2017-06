Vrouw ondervindt op pijnlijke manier waarom je beter niet sms’t tijdens een wandeling

Dat bellen achter het stuur levensgevaarlijk is, is algemeen geweten. Maar ook sms’en tijdens een wandeling kan ervoor zorgen dat je in een zeer hachelijke situatie terechtkomt. Het overkwam een 67-jarige vrouw uit het Amerikaanse Plainfield die donderdag door te veel afleiding een pijnlijke val maakte op straat.

Bewakingsbeelden laten zien hoe het ongeval in Somerset Street precies gebeurde. Op het eerste gezicht leek het alsof de dame haar omgeving goed in de gaten had, maar niets bleek minder waar. Toen ze een sms’je stuurde met haar gsm, besefte de vrouw niet dat ze in de richting van een openstaand kelderluik stapte. Enkele seconden later struikelde de vrouw over de deur en viel ze bijna twee meter naar beneden. Een paar omstanders zagen het tragische ongeval gebeuren en waren enorm geschrokken door het voorval.

De lokale brandweer moest nadien ter plaatse komen om de vrouw uit haar lijden te verlossen. Ze werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Volgens de politie is de toestand van de vrouw intussen stabiel. Het kelderluik stond open aangezien er op dat moment reparatiewerken aan de gasleidingen bezig waren.