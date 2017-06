Deze slimme Nederlander mocht geen garagepoort bouwen van de gemeente. Daarom bedacht hij deze geniale oplossing

Hayo de Vries is een Nederlander met veel zin voor creativiteit. De man uit Woudsend had de woning aan de achterkant van zijn huis gekocht om er een garage te kunnen bouwen. Toen hij echter van de gemeente te horen kreeg dat ze geen toestemming geeft, kwam hij met een gekke maar tevens geniale oplossing op de proppen: een muur die naar binnen kon draaien.

De man uit Friesland kwam op het idee toen hij een boottocht deed. “Op een bepaald moment voeren we langs de sluizen van Stavoren”, vertelde de man aan Omrop Fryslân. “Daar zag ik dikke sluisdeuren die konden draaien. Toen dacht ik meteen: als die sluisdeuren kunnen draaien, dan moet de muur van mijn huis dat ook kunnen!”

Na wat aanpassingen aan zijn gevel kreeg de Vries ook gelijk. Het resultaat is een muur die met behulp van een draaiend frame perfect functioneert als de ‘geheime’ toegang tot zijn garage. Een video over de uitvinding die hij postte op YouTube, werd intussen al honderdduizenden keren bekeken. “Ontzettend slim bedacht! Dit zouden we bij veel meer garages moeten doen”, klinkt het onder meer in de reacties.

Ook in ons land had iemand vrijwel exact hetzelfde plan in gedachten. Toen Eric Vekeman uit Brakel geen vergunning kreeg om zijn winkel te verbouwen tot een garage, besloot ook hij om vol goede moed aan de slag te gaan. Zijn opmerkelijke verbouwing die maar liefst twee jaar aansleepte ging vorig jaar de wereld rond.