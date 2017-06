Kaarten tonen welke provider 4G aanbiedt in uw straat en het snelst uw problemen oplost

Telecomwaakhond BIPT heeft zijn kaarten met betrekking tot de vaste internettoegang en de mobiele dekking in België geüpdatet, alsook zijn kwaliteitsbarometer met betrekking tot de telecommunicatiediensten. Orange en Proximus doen qua dekking en betrouwbaarheid bijna even goed, BASE loopt qua dekking wat achterop.

De vergelijkingstool werd twee jaar geleden geïntroduceerd door het BIPT, in de hoop dat de concurrentie op basis van kwaliteit wordt aangezwengeld zoals dat eerder met de prijzen gebeurde. De regulator vroeg de dekkingsgegevens op bij de verschillende operatoren, en ging ze vervolgens ook zelf controleren door met een speciale wagen bepaalde trajecten af te leggen. Om de drie maanden wordt de kaart geüpdatet worden, want de netwerken evolueren snel.

In België is 2G op zowat alle plaatsen voor handen, 3G op enkel uitzonderingen in Wallonië ook. Ook qua 4G scoort ons land sterk. Proximus (dekking 99,35 procent en betrouwbaarheid 98 procent) en Orange (dekking 97,75 procent en betrouwbaarheid 99,3 procent) zijn aan elkaar gewaagd. BASE heeft een betrouwbaarheid van 97,3 procent maar moet het stellen met een dekking van 66,88 procent.

Een voorbeeld (doe hier zelf de oefening):

Foto: BIPT

Dankzij de kaarten inzake vaste dekking, die met een hoger niveau van precisie worden gepubliceerd, kunnen de consumenten en de overheid de ontwikkeling van de vaste netwerken in België nagaan.

Foto: BIPT

De kwaliteitsbarometer geeft de consument informatie over de termijnen inzake aansluiting en indienststelling, de opheffing van storingen en defecten, het aantal klachten over de facturering, de kwaliteit van de mobiele-telefoniediensten en de doeltreffendheid van de helpdeskdiensten.

Door de waarden van deze indicatoren te vergelijken kan de consument aldus de prestatie van de verschillende aanbieders beoordelen en zich een eigen beeld vormen van de dienstkwaliteit die ze bieden.

Foto: BIPT

Een van de doelstellingen van het “Plan voor ultrasnel internet in België 2015-2020” van minister van Digitale Agenda, Alexander De Croo, bestaat erin dat 100 procent van de huishoudens tegen 2020 een internettoegang van 30 Mbps hebben.

Volgens de jongste schattingen op basis van de situatie van de netwerken in maart 2017 bedraagt de dekking voor 30 Mbps door ten minste één vast netwerk vandaag 95,5 procent van de huishoudens in België. De nieuwe kaarten van de vaste dekking tonen de breedbandinternetdekking op 1 januari 2017 met een precisie die overeenstemt met de statistische sectoren (bij de 20.000 sectoren in België).

Het BIPT gebruikt deze kaarten met name om de zones die nog geen dekking van 30 Mbps hebben (“witte zones”) nauwkeuriger te identificeren.

In het algemeen wordt opgemerkt dat de operatoren met de hoogste percentages van defecten ook diegene zijn met de meeste problemen bij de aanvankelijke internetinstallatie. Die operatoren neigen ook ertoe langer erover te doen om de defecten te herstellen, ongeacht de getroffen dienst. De operatoren die tegelijk vaste en mobiele diensten aanbieden, neigen natuurlijk ertoe meer operationele uitdagingen te hebben.

Omgekeerd hebben de operatoren die enkel mobiele diensten (soms uitsluitend prepaid diensten) aanbieden, de neiging om minder klachten te hebben en die laatste worden gemiddeld ook op een meer performante manier door een helpdesk behandeld.