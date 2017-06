Kevin De Bruyne: “Moeizame zege? Als jullie dat vinden...”

De Rode Duivels misten in de tweede helft dan wel een karrenvracht kansen, maar keren toch met de drie punten terug uit Estland. Dat vonden zowel Kevin De Bruyne als Dries Mertens finaal het belangrijkste, al zag die laatste toch werkpunten.

Voor de camera’s van Sporza reageerde De Bruyne ietwat geprikkeld op de vraag of de zege niet moeizaam tot stand kwam: “Zeventig procent balbezit en vijftien kansen tegen één: als jullie dat moeizaam vinden, dan moet dat maar. Maar ik zag een matchverloop zoals ik het gisteren voorspeld had. Natuurlijk hadden wij hadden meer kunnen scoren, maar hun keeper speelde een sterke match. Maar uiteindelijk winnen we wel verdiend met 0-2, na een goeie match van onze kant. Dat het een gesloten match was? Da’s logisch, het was ook moeilijk voetballen. Maar uiteindelijk winnen we en houden we een clean sheet. Dat noem ik een goede overwinning.”

Was het anders voetballen zonder de geblesseerde Eden Hazard? “Neen, dat verandert niets: iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen, en dat hebben we ook gedaan. We hebben een ploeg die goed genoeg kan wisselen bij blessures.”

“Of we door het gelijkspel van Bosnië en Griekenland nu al zeker zijn van kwalificatie voor het WK? Neen, het is nog niet gedaan: er resten ons nog vier matchen, we weten we daarin nog moeten doen. Niet vergeten dat we nog op verplaatsing moeten naar Griekenland en Bosnië, dat zijn sowieso de moeilijkste wedstrijden op ons programma. Gelukkig weten we nu wel dat drie overwinningen in onze vier resterende matchen genoeg is om naar Rusland te mogen. Laat ons nu genieten van de vakantie, dan kunnen we ons daarna voorbereiden op die wedstrijden.”

Kompany: “Taak volbracht”

Vincent Kompany speelde alsof hij nooit is weggeweest bij de Rode Duivels en was op geen foutje te betrappen. De kapitein was dan ook behoorlijk tevreden: “Dat eerste doelpunt valt nog op een behoorlijk goed moment voor ons. Natuurlijk hadden we gedacht na die rode kaart nog een paar goals te scoren, maar uiteindelijk moesten we toch iets langer wachten op die tweede. Ik ben uiteindelijk echt tevreden met de prestatie: een overwinning op een slecht veld, we hebben veel geprobeerd, veel geschoten op doel. En ik kan ook appreciëren dat hun doelman en centrale verdedigers een goede match gespeeld hebben.”

“Dat het moeizaam ging? Vandaag moet je als ploeg niet ongelooflijk veel kwaliteit hebben om een resultaat te behalen, om goed te staan: zulke ploegen zijn goed georganiseerd, zij weten ook waar ze moeten lopen. En als je dan zoals wij nét die scherpte mist - ook door de staat van het veld -, dan wordt het heel moeilijk. Vandaar mijn tevredenheid: we hebben de Esten goed vastgehouden, het is niet zo dat zij veel kansen konden creëren, het is niet zo dat zij echt gevaarlijk waren op de counter. Dan moet je zegen: taak volbracht.”

De Rode Duivels doen ook een goede zaak door het gelijkspel tussen Griekenland en Bosnië: “Ja, een onverwacht goed resultaat voor ons, zelfs. Die volgende twee wedstrijden worden zó belangrijk... Als je dan ziet hoeveel fans wij hier hebben, dan wordt het ook een beetje thuis. We moeten tegen Griekenland hetzelfde proberen te creëren. Want die match wordt nu nog belangrijker, nu je voelt en ruikt dat het WK zo dichtbij is.”

“Welke stappen deze ploeg nog moet zetten? We zijn al behoorlijk goed in de bal houden en de tegenstander vastzetten, en ik voel ook dat we erin slagen meer en meer die kleine kansen en counters van de tegenstanders eruit te halen, da’s ook een stap vooruit. Nu moeten we nog scherper voor doel proberen te worden. We hebben daarvoor de spelers, dus dat is volgens mij slechts een kwestie van tijd.”

Vincent Kompany Foto: Photo News

Mertens: “Veld was dramatisch”

Dries Mertens opende de score in de eerste helft met wat mogelijk het makkelijkste doelpunt uit zijn carrière was, maar zag ook werkpunten: “Dit was een moeilijke wedstrijd, zij speelden echt wel met veel volk achterin. Ook het veld was dramatisch: ik weet niet of dat te zien was op televisie, maar het was écht dramatisch. We moeten wel toegeven dat we zelf niet goed waren, er waren te veel slechte passes en balverlies. Hun keeper pakt ook een paar goeie ballen, en wij werkten slecht af. Maar goed, het was de laatste wedstrijd van het seizoen, ik ben vooral blij dat we die winnend afsluiten. We hebben de drie punten, dan kunnen we tevreden naar huis.”

Dries Mertens Foto: Photo News

Alderweireld: “Nu naar de familie in Antwerpen”

Opdracht volbracht. Met dat gevoel stapten alle Rode Duivels gisteren van het veld. En met de hoofden al bij de nakende vakantie na een lang seizoen. De laatste wedstrijd werd nog een lastig duel. “De rode kaart maakte het eigenlijk nog lastiger voor ons, omdat zij nog dieper inzakten. Het was niet gemakkelijk om het gaatje te vinden. We speelden op een slecht veld, tegen een lastige tegenstander, maar we waren toch gemotiveerd om in deze laatste match nog een keer te knallen. Het werd geen grote knal, maar we hebben wel onze job gedaan. Nu is het tijd voor vakantie. Ik ga van de zon genieten en mijn familie in Antwerpen opzoeken.”