Hij wroette in de vuilnisbakken en at wormen uit de grond: wij spraken met de professor die maandenlang als een beest leefde

Als een stadsvos ’s nachts in Londense vuilnisbakken wroeten naar een stuk net niet beschimmelde pizza. Als een das wekenlang in een hol onder de grond slapen. Als een edelhert nagejaagd worden door een bloedhond. De excentrieke Britse professor Charles Foster (54) deed het allemaal om een antwoord te vinden op de fascinerende vraag: hoe is het om te leven als een beest? “Ik ben grandioos gefaald, want ik leerde net wat het is om een mens te zijn.”