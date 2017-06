COLUMN. Wij hebben geen vijf dingen geleerd uit Estland-België

Eigenlijk had hier een ‘vijf dingen die we geleerd hebben van Estland-België’ moeten staan. Die is geschrapt. We hebben geen vijf dingen geleerd.

Wel dit.

1.Fluogeel en rood gaan niét samen.

2.Er gaapt al zestien jaar lang een gat van toch wel minstens een vijftal meter tussen de bovenste rij in de tribunes en het dak van de Estse A. Le Coq Arena. Dat is geen architecturaal fantasietje. Het gat doet de Estse voetbalbond er al zestien jaar aan denken dat hun stadion nog steeds niet afgewerkt is. Uit geldgebrek. Dat is het type tegenstand waarmee de Rode Duivels te maken kregen. Als je naar het WK in Rusland wil, moet je zo’n matchen winnen. Ook als het veld klein en slecht is. De Rode Duivels willen naar het WK en hebben gewonnen, dus er is geen probleem. Ze zijn plichtsbewust de fans gaan groeten en die gaan plichtsbewust een feestje bouwen in het centrum van Tallinn.

Foto: BELGA

3.De Rode Duivels hebben er geen topmatch van gemaakt. Dat hoefde ook niet. Tot de blunder van de Estse doelman Aksalu vertoonden ze wel dezelfde symptomen van de voorbije jaren. Te weinig beweging zonder bal om een gesloten verdediging gek te maken. Te traag spel. Bondscoach Martinez benadrukte nog eens dat de spelers moe waren na een lang seizoen. Dat ze met hun hoofd al bij hun vakantie zaten. Net zoals ze in maart niet super waren omdat dat toch wel een erg moeilijk moment was op het seizoen. En ja, die pluim voor een groots verdedigend Estland passeerde ook nog eens de revue. Ze hebben hun stadion niet eens kunnen afwerken, Roberto.

4.De nationale voetbalploeg heeft in 2017 eigenlijk nog niet kunnen overtuigen. Niet kunnen winnen van Griekenland of Rusland. Periodes van groot verval tegen Tsjechië. Hun job gedaan in Estland, maar meer ook niet. Het wordt tijd dat Martinez en de Rode Duivels ons kleine apenlandje nog eens even doen fantaseren over een wereldtitel in 2018. Waarschijnlijk tegen beter weten in.

Ach, vier dingen geleerd uit een bij voorbaat overbodige kwalificatiematch. Zo slecht is dat nog niet, zal Roberto zeggen.

