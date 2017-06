Artsen verwijderen 76 centimeter aan dikke darm bij geconstipeerde man: “Het leek alsof hij zou ontploffen”

Toen de artsen een geconstipeerde man wilden helpen met een operatie, hadden ze nooit verwacht dat ze een stuk darm van maar liefst 76 centimeter uit zijn lichaam zouden halen. De artsen uit Shanghai spreken van een zeldzame aandoening.

In het grootste ziekenhuis van Shanghai in het oosten van China kwam een man aankloppen met heel hevige constipatie. Hij had er al jaren last van, zei de 22-jarige, die al van kleins af aan zo’n opgezwollen buik had dat sommige mensen dachten dat hij hoogzwanger was. Nu was de pijn onhoudbaar geworden en besloot hij hulp te zoeken.

“Het leek alsof hij elk moment kon ontploffen”

Toen dokter Yin Lu en zijn team de situatie van de anonieme man bekeken, beseften ze dat er wellicht maandenlang of zelfs jarenlang uitwerpselen opgestapeld waren in zijn darmen. “Het leek alsof hij elk moment kon ontploffen”, aldus Yin Lu tegen de Chinese nieuwssite Asian Wire News.

Al snel kwamen ze tot een diagnose: de man had de ziekte van Hirschsprung, ook wel een congenitaal megacolon genoemd. Dat is een aangeboren afwijking van de darmen, meestal in het laatste deel van de dikke darm. Daar zijn geen zenuwcellen aanwezig die normaal gezien zorgen voor de peristaltiek van de darmen, de knijpende beweging die ervoor zorgt dat de uitwerpselen naar buiten worden afgevoerd. Maar één op de 5.000 mensen heeft last van die ziekte.

76 centimer, 13 kilogram

Ze besloten dan ook om de man snel te opereren. Het team van artsen deed er maar liefst drie uur over om de 76 centimeter van zijn dikke darm te verwijderen. De dokters hadden het geheel dichtgenaaid om te voorkomen dat al zijn uitwerpselen eruit zouden vallen. Het onderdeel van zijn dikke darm was volledig opgezwollen en woog maar liefst 13 kilogram.

De patiënt stelt het nu goed en de dokters geloven dat hij volledig zal revalideren van de ingreep.