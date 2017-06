Crombez (SP.A) niet mals voor Brusselse socialisten: “Ze zijn kwaad en rancuneus, ik ben gedegouteerd”

Brussel - SP.A-voorzitter John Crombez is niet mals voor de Brusselse afdeling van de PS. “De graad van perversiteit kent er geen grenzen”, maakt hij zijn ongenoegen met het beleid van de Brusselse socialisten duidelijk in De Morgen.

Het schandaal rond Samusocial, de Brusselse daklozenopvang waar de PS-bestuurders zich zitpenningen tot wel 1.400 euro per maand lieten uitkeren om amper iets te doen, heeft de Waalse socialisten opnieuw in het oog van de storm gezet. Het is niet de eerste keer dat de naam van de PS valt wanneer het over fraude en belangenvermenging gaat. Ditmaal kostte het de Brusselse burgemeester Yvan Mayeur zijn lint.

Dat de Brusselse socialisten het zo bont gemaakt hebben, schoot ook bij SP.A in het verkeerde keelgat. Voorzitter John Crombez en zijn partijgenoten stelden de PS in de hoofdstad voor een ultimatum: Mayeur buiten of SP.A buiten. Het werd allebei, want zijn partij werd uit het stadsbestuur gezet. “En ik zou het zo opnieuw doen”, zegt Crombez in De Morgen.

“De PS is kwaad en rancuneus. Ze dachten dat wij stilletjes in een hoekje zouden blijven zitten, maar geen haar op mijn hoofd dat daaraan denkt. Er zijn grenzen. Zeker als je weet dat we bij SP.A al twee jaar bezig zijn met strengere regels rond cumul.”

Crombez begrijpt de woede van mensen tegenover Mayeur. “Hij heeft geld uit een daklozenorganisatie gehaald om zijn eigen salaris aan te vullen met nog een extra maandloon. Daarna vond hij het niet de moeite om uitleg te geven. Ik ben zelf ook gedegouteerd. Het morele besef is helemaal weg.”

