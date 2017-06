83-jarige uitvinder van pizza hawaii overleden

Hoort ananas thuis op een pizza of niet? Die hele discussie hebben we te danken aan één man, Sam Panopoulos. De Canadees van Griekse afkomst belegde voor het eerst een pizza met ananas in 1962. Afgelopen week overleed hij op 83-jarige leeftijd.

Panopoulos emigreerde in de jaren vijftig van Griekenland naar Canada. Samen met zijn twee broers opende hij verschillende restaurants. Meer dan vijftig jaar geleden besloten ze om eens te experimenteren en voegden ze hesp en ananas toe aan een pizza. “We waren jong en voor de fun legden we er ananas op. We wilden gewoon eens weten hoe dat smaakte”, vertelde Panopoulos onlangs nog.

De pizza viel zo in de smaak bij de klanten, dat hij werd toegevoegd aan het menu. Ondertussen is de pizza wereldberoemd, al blijven er hevige voor- en tegenstanders. Zo liet de IJslandse president eerder dit jaar nog weten dat hij fundamenteel tegen ananas op pizza was. “Als ik kon, zou ik het verbieden”, klonk het toen. Gelukkig voor Panopoulos is zijn eigen premier, Justin Trudeau, wel een fan van de pizzatopping.