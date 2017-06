Selena Gomez op stap in 'gevaarlijke' blouse

Een witte blouse met opvallend schouderwerk: laat het aan Selena Gomez om een vleugje eighties glamour in de straten van Los Angeles te brengen. Alleen bleek de blouse die ze koos om haar single 'Bad Liar' in voor te stellen, nogal veel bloot te laten wanneer ze van opzij gefotografeerd werd.

De witte blouse en strakke broek die Selena koos zijn een look van Jacquemus, het Franse label van ontwerper Simon Porte Jacquemus waarvan ook Rihanna, Miley Cyrus en Kim Kardashian fan zijn. Selena haalde haar inspiratie bij de wintercollectie van het label, maar leek er niet bij stil te staan dat de open zijkanten van de blouse wel erg veel zichtbaar lieten voor de paparazzi.

Eerder deze week werd de zangeres nog gefotografeerd tijdens een uitje met haar lief The Wknd. Pas toen de paparazzi volop hun flitsen inzetten, bleek dat haar zwarte jurk toch iets te doorzichtig was. De foto's van Selena zonder ondergoed gingen in geen tijd de wereld rond, maar het was tieneridool Bella Thorne die haar volgers tot de orde riep. "Het is niet haar schuld dat paparazzi haar fotograferen als ze op date is. En het is ook niet haar schuld dat ze flitsen gebruiken", liet ze weten op Twitter.

Selena Gomez Suffers Wardrobe Malfunction On A Date Night. https://t.co/OyZwXAmqAD pic.twitter.com/718PJPmlO5 — akpodeebright (@akpodee_b) 7 juni 2017