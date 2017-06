“11.000 seiningen van verdachte personen raakten nog niet in politiedatabank”, Jambon ontkent

De gegevens van personen en voertuigen die geseind moeten worden, raken niet op tijd in de politiedatabank. In het najaar lagen er nog 5.000 seiningen te wachten om ingevoerd te worden in de computer en dat aantal is nu opgelopen tot 11.000. Dat staat in het rapport van de parlementaire commissie die de aanslagen van 22 maart onderzoekt, meldt de VRT zaterdag. Het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon ontkent. Het kabinet benadrukt dat de algemene gegevensbank van de politie “om veiligheids- en privacyreden, maximaal wordt beveiligd”.

De VRT meldde zaterdag dat de gegevens van personen en voertuigen die geseind moeten worden, niet op tijd in de politiedatabank raken. In het najaar lagen er nog 5.000 seiningen te wachten om ingevoerd te worden in de computer. Dat aantal zou intussen zijn opgelopen tot 11.000. Een en ander bleek uit het rapport van de parlementaire commissie die de aanslagen van 22 maart onderzoekt. Volgens Stefaan Van Hecke van oppositiepartij Groen kampt de federale politie met een personeelstekort en kan de dienst die de seiningen moet invoeren, het werk niet aan.

Het kabinet van Jambon laat zaterdag weten dat de informatie niet correct is. Volgens Jambon heeft de problematiek waar Van Hecke naar verwijst niets te maken met seiningen van personen of voertuigen. “Het gaat louter om voorwaarden die aan personen worden opgelegd door justitie, bijvoorbeeld contactverbod opgelegd door de rechter, en die met wat vertraging in de nationale politiedatabank terechtkomen.”

Met gebrek aan personeel bij de politie heeft dit niet zozeer te maken, luidt het, wel met een adequaat linken van informatie tussen de justitiële en politionele databanken. “De regering heeft hieromtrent reeds de nodige initiatieven genomen.”

Het kabinet Jambon benadrukt ook dat de ANG, de algemene gegevensbank van de politie, om veiligheids- en privacyreden maximaal wordt beveiligd. “Dit maakt dat het niet zo eenvoudig is om daar soepel veranderingen aan te brengen, maar men is er volop mee bezig”, luidt het. “De belangrijke seiningen worden onmiddellijk gedaan, zeer zeker terro-seiningen. Een gestolen voertuig bijvoorbeeld zal heel vlug in de database geraken.”